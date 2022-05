Verstop een AirTag in je fietsband – en raak nooit meer je fiets kwijt

Wanneer je een AirTag wilt gebruiken om je fiets in de gaten te houden, is het belangrijk om de AirTag goed te verstoppen. Maar zoveel mogelijkheden heb je helaas niet. Geen nood, want er is nu zelfs een manier om een AirTag in de fietsband te stoppen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirTag in je fietsband

Om je fiets te traceren is een Apple AirTag natuurlijk dé oplossing. Alleen sta je dan voor een probleem: waar plaats je de tracker op je fiets? Een AirTag met een houdertje aan het stuur hangen is natuurljk niet zo verstandig. Je zou het kunnen proberen om de AirTag onder het zadel te verstoppen, maar een slimme dief checkt dat natuurlijk ook even.

Nee, daar moet een betere plek voor zijn. Dat dacht ook Muc-Off, een Engelse maker van fietsaccessoires. Die heeft nu een houdertje gemaakt waarmee je een AirTag in een fietsband kunt plaatsen. Er is wel een maar, de Stealth Tubeless Tag Houder is gemaakt voor een speciaal soort fietsband.

Deze ‘tubeless’ buitenbanden hebben geen binnenband meer nodig en daarom is er voldoende ruimte om de AirTag in de fietsband te plaatsen. Tubeless banden zijn te koop bij gespecialiseerde fietsenwinkels en hebben als voordeel dat je hiermee een lekke band razendsnel kan dichten met een speciaal anti-lekmiddel. Ook fiets je comfortabeler door een lagere bandenspanning.

Heb je zo’n tubeless band? Dan wordt de AirTag op zijn plaats gehouden door het speciale ventiel. Een rubberen dopje bescherm de AirTag aan de binnenkant. De Stealth Tubeless Tag Houder kost 19,99 euro. Een AirTag is niet inbegrepen.

Fiets traceren: dat doe je met een fietsbel

Het is natuurlijk wel lastig als je fiets niet van deze speciale tubeless banden heeft. Je kunt dan niet zomaar een AirTag in je fietsband stoppen.

Een makkelijkere oplossing is dan de AirBell. Dit is een fietsbel waarin je een AirTag kunt verbergen. Hij is gemaakt voor elk fietsstuur met een diameter van 22mm. De AirBell is eenvoudig te installeren en kost 26,99 euro. Een AirTag moet je er nog wel even zelf bij kopen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.