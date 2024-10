Twijfel je tussen een iPhone 16, of toch een iPhone 16 Pro? Geen probleem! Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: dit zijn de verschillen

Wil je de nieuwste iPhone van dit moment? Dan moet je bij de iPhone 16 zijn. Maar dan sta je nog voor een lastige keuze: kies je voor de iPhone 16 of ga je toch voor de iPhone 16 Pro? Er zitten stiekem aardig wat verschillen tussen beide toestellen. Welke verschillen dat precies zijn, laten we hier zien.

In de tabel hieronder vind je de belangrijkste verschillen tussen de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro in het kort.

iPhone 16 iPhone 16 Pro Grootte 6,1 inch 6,3 inch Camera 48 MP hoofdcamera,

12 MP ultragroothoek,

12 MP (selfie),

2 x optische zoom,

macrofunctie 48 MP hoofdcamera,

48 MP ultragroothoek,

12 MP telelens,

12 MP (selfie),

5 x optische zoom,

macrofunctie Werkgeheugen 8 GB 8 GB Opslag 128, 256 of 512 GB 128, 256, 512 of 1024 GB Chip A18 A18 Pro Batterij 3561 mAh 3355 mAh Video afspelen tot 22 uur tot 27 uur Verversingssnelheid 60 Hz tot 120 Hz (ProMotion met Always-on) Behuizing Aluminium Titanium Huidige prijs € 899,- € 1.199,-

Zoals je hierboven in het overzicht ziet, zijn er aardig wat verschillen tussen de reguliere iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Zie je de tabel niet in de iPhoned-app? Dan kun je de tabel met de verschillen tussen de iPhone 16 en iPhone 16 Pro hier bekijken.

Er zijn nog een paar kleine zaken anders die niet in de tabel staan. Zo zijn de kleuren waarin beide iPhones beschikbaar niet hetzelfde. De iPhone 16 is er in het wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze. Bij de iPhone 16 Pro heb je de keuze uit: desert titanium kleur, wit titanium, zwart titanium en grijs titanium.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als we de grootste verschillen op een rij zetten zijn de camera, de grootte, ProMotion en de batterijduur de opvallendste verschillen. Je moet dan even bij jezelf nagaan of dat het prijsverschil waard is.

Voor de beste prijzen kun je ons iPhone 16-prijsoverzicht checken. Hier vind je de goedkoopste aanbiedingen. Op dit moment is de beste prijs voor de iPhone 16 € 899,-.

Ben je op zoek naar de beste prijzen voor de iPhone 16 Pro? Check dan ons iPhone 16 Pro-prijsoverzicht. De laagste prijs voor de iPhone 16 Pro is op dit moment € 1.199,-.