iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro: dit zijn de belangrijkste verschillen

Ben je benieuwd of de iPhone 16 Pro beter bij jou past dan de iPhone 15 Pro, bekijk hier dan de belangrijkste verschillen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro: dit zijn de verschillen

De iPhone 16 Pro is nu verkrijgbaar en heeft allerlei nieuwe functies ten opzichte van zijn voorganger. De vraag is natuurlijk of die verschillen voor jou een reden zijn om voor de iPhone 16 Pro te kiezen. Daarom zetten we ze voor je op een rij!

Verschillen iPhone 16 Pro en iPhone 15 Pro Behuizing Scherm Chip Camera’s Cameraregelaar Batterij Prijs

Een verfijnde behuizing

De iPhone 16 Pro bouwt voort op het ontwerp van de iPhone 15 Pro maar heeft een aantal belangrijke verbeteringen, met name in het display en de materialen. Beide modellen hebben een hoogwaardig titanium frame, maar de iPhone 16 Pro heeft een nieuwe afwerking van gestraald titanium met een verfijndere textuur. Apple heeft ook het thermisch beheer in iPhone 16 Pro verbeterd, waardoor de warmteafvoer met 20 procent is toegenomen. Dit komt de prestaties tijdens veeleisende taken ten goede.

De iPhone 16 Pro is iets langer, breder en zwaarder ten opzichte van de iPhone 15 Pro. Maar de veranderingen in formaat zijn minimaal: de iPhone 16 Pro is 2,05 procent langer en 1,27 procent breder. De grootste verandering zit in het gewicht: de iPhone 16 Pro is 6,42 procent zwaarder dan de iPhone 15 Pro. Dat is een verschil dat je zeker kunt merken.

Een groter en sterker scherm

De opvallendste veranderingen zijn het grotere scherm (6,3 inch ten opzichte van 6,1 inch) en de de dunnere randen (30 procent dunner). De minimale helderheid van het scherm is verbeterd tot slechts 1 nit, waardoor het display beter geschikt is voor omgevingen met weinig licht.

Het glas aan de voorkant van de iPhone 16 Pro is van een nieuwe generatie Ceramic Shield, dat twee keer zo sterk is als dat van de iPhone 15 Pro. Verder vervangt de nieuwe Desert Titanium-kleur de Blue Titanium-optie van de iPhone 15 Pro. Ook de andere kleuren zijn licht aangepast.

Een snellere en energiezuinigere chip

De A18 Pro-chip van iPhone 16 Pro is een gematigde upgrade ten opzichte van de A17 Pro in iPhone 15 Pro. Hierdoor worden zowel de prestaties als de energiezuinigheid verbeterd. De A18 Pro is zodoende 15 procent sneller in CPU-prestaties en 20 procent sneller in GPU-taken.

Verder is de hardwareversnelde ray tracing nu 2x sneller, waardoor realistischere belichting en reflecties mogelijk zijn in games. Ook profiteert de 16-core Neural Engine in iPhone 16 Pro van 17 procent meer geheugenbandbreedte, waardoor AI-taken worden verbeterd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbeterde camera’s

De iPhone 16 Pro tilt fotografie naar een hoger niveau met een aantal belangrijke verbeteringen ten opzichte van de iPhone 15 Pro. Beide modellen hebben een 48-megapixel hoofdcamera, maar de iPhone 16 Pro introduceert een Fusion-camera met een quad-pixel sensor van de tweede generatie. Die zorgt voor snellere uitleessnelheden en een lagere ontspanvertraging.

De grootste sprong voorwaarts wordt gemaakt door de ultragroothoekcamera, die nu ook 48 megapixels heeft en beter presteert bij weinig licht biedt, vooral bij macro-opnamen. Verder heeft de iPhone 16 Pro nu ook een 5x optische zoom en nieuwe functies die de beeldhelderheid en achtergrondscheiding verbeteren. Apple ondersteunt nu voor het eerst ook het JPEG-XL-formaat, dat afbeeldingen van hogere kwaliteit oplevert met een betere compressie.

De nieuwe cameraregelaar

De iPhone 16 Pro heeft een nieuwe knop, de cameraregelaar. Je vindt de cameraregelaar terug aan de rechterkant, onder de vergrendelknop. Het is geen fysieke knop, maar een button die werkt met Haptic Touch. Daardoor kan de regelaar op verschillende manieren bediend worden. Zo open je de Camera-app met één druk op de knop. Als je nog eens klikt maak je direct een foto. Schakel je de videomodus in? Dan start een opname zodra je de cameraregelaar indrukt. Je hoeft dus niet meer op het scherm te tikken om foto’s of video’s te maken.

Een langere batterijduur

De iPhone 16 Pro biedt een batterijduur tot 27 uur, een verbetering van 17,39 procent ten opzichte van de iPhone 15 Pro (tot 23 uur). Naast de langere gebruiksduur van de batterij is MagSafe draadloos opladen verbeterd van 15 W naar 25 W, waardoor de oplaadsnelheid met 66,67 procent toeneemt wanneer je een adapter van 30 W of meer gebruikt.

Prijs van de iPhone 16 Pro

Er zit natuurlijk een prijsverschil tussen de iPhone 16 Pro en de iPhone 15 Pro en dat verschil is momenteel ruim 200 euro. Je koopt de iPhone 16 Pro voor een bedrag van € 1.229,-. Voor de iPhone 15 Pro moet je nog altijd € 1.015,- neertellen.

Conclusie: iPhone 16 Pro vs iPhone 15 Pro

De verschillen tussen de iPhone 16 Pro en de iPhone 15 Pro zijn niet revolutionair, maar voor sommige mensen toch wel een reden om over te stappen. Bijvoorbeeld wanneer een langere batterijduur belangrijk voor je is. Of een betere ultragroothoekcamera. Voor de gemiddelde gebruiker zijn de verbeteringen leuk, maar waarschijnlijk niet direct een reden om over te stappen vanaf een iPhone 15 Pro.