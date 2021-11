Mede-oprichter Apple: ‘Zie geen verschil tussen iPhone 12 en 13’

Steve Wozniak, de mede-oprichter van Apple, is niet zo onder de indruk van de nieuwe iPhone 13-serie. Hij vindt de nieuwe telefoons van Apple vrijwel niet te onderscheiden van de iPhone 12.

‘Geen verschil iPhone 12 en iPhone 13’

‘Ik heb de nieuwe iPhone en ik kan het verschil niet zien’, zegt Wozniak in een interview met Yahoo News. Het is niet duidelijk of hij bezitter is van de iPhone 13 (mini) of de duurdere iPhone 13 Pro (Max). Hij zei ook dat hij het verschil niet ziet tussen de nieuwe Apple Watch Series 7 en de vorige versie.

‘Ik maak me ook zorgen over de grootte’, vervolgt Wozniak, die Apple al in 1985 achter zich liet. ‘Maar ik ben er niet al te veel mee bezig. Ik ben gewoon geïnteresseerd in of de producten goed zijn.’ De mede-oprichter laat zich vaker kritisch uit over het bedrijf. In 2017 zei Wozniak dat hij de nieuwe iPhone X niet wilde kopen, omdat hij twijfels had bij de software voor gezichtsherkenning.

Nadat Apple-ceo Tim Cook hem de iPhone X toestuurde, bekritiseerde Wozniak de telefoon vanwege het gebrek aan intuïtiviteit. Hij vertelde dat eerdere Apple-producten eenvoudiger in gebruik waren, zoals de Lisa-computer. Overigens is Wozniak niet alleen maar negatief over Apple. In 2019 zei hij dat de Apple Watch zijn ‘favoriete stukje technologie ter wereld’ was, dankzij het vermogen om het smartphonegebruik te verminderen.

Verschillen iPhone 13 en iPhone 12

Wat ons betreft heeft Wozniak wel een punt. Zeker bij de standaardmodellen – de iPhone 13 en iPhone 13 mini – zijn de verschillen met hun voorganger erg klein. De cameralenzen zijn een fractie beter en de toestellen hebben een betere batterijduur, maar dat is het dan ook wel.

Groter is het verschil tussen de iPhone 13 Pro (Max) en iPhone 12 Pro (Max). De nieuwe Pro-toestellen hebben een nieuw ProMotion-scherm, dat de beelden tot 120 keer per seconde ververst. Hierdoor oogt alles veel vloeiender. Verder is de camera flink verbeterd, waardoor bijvoorbeeld voor het eerst macrofotografie mogelijk is.

