iPhone 16 chip: dit is het het verschil tussen de A18 en A18 Pro

De iPhone 16 en 16 Plus hebben een A18-chip, de iPhone 16 Pro en 16 Pro Max een A18 Pro – dit is het verschil.

Dit is het verschil tussen de A18 en A18 Pro

De A18 en de A18 Pro zijn vergelijkbaar, maar er zijn wel enkele verschillen om rekening mee te houden. Ook het nieuwe thermische ontwerp van de iPhone 16 en 16 Pro maakt verschil.

A18 / iPhone 16 features

Het grootste verschil is dat de A18 een 5-core GPU heeft en de A18 Pro een 6-core GPU. Daarbij hebben alle iPhone 16-modellen een nieuw thermisch ontwerp. De plaatsing van de chips is gecentraliseerd en de architectuur eromheen is geoptimaliseerd. Warmte wordt daardoor beter afgevoerd en dat zorgt voor 30 procent hogere prestaties bij games.

De A18 voegt ook hardware accelerated ray tracing toe, een functie die beschikbaar was in de iPhone 15 Pro-modellen met de A17 Pro, maar nieuw is voor de standaard iPhone line-up. Dankzij deze functie kunnen de iPhone 16-modellen alle games draaien die Apple vorig jaar voor de iPhone 15 Pro-modellen aankondigde.

A18 Pro / iPhone 16 Pro features

De A18 Pro heeft dezelfde 6-core CPU en dezelfde Neural Engine als de A18, maar wel een 6-core GPU in plaats van een 5-core GPU. Volgens Apple maximaliseert de iPhone 16 Pro de thermische capaciteit van de behuizing, die voor 100 procent uit gerecycled aluminium bestaat. De nieuwe thermische architectuur zorgt voor een verbetering van 20 procent bij langdurig gamen ten opzichte van de A17 Pro.

Prestaties van de A18

Vergeleken met de A16 Bionic-chip is de CPU van de A18 Pro 30 procent sneller en levert hij dezelfde prestaties terwijl hij 30 procent minder stroom verbruikt. De GPU is 40 procent sneller dan de GPU van de A16 Bionic chip en ook efficiënter. Hij levert dezelfde prestaties bij gebruik van 35 procent minder stroom. De nieuwe Neural Engine is twee keer sneller dan die in de A16 Bionic chip.

Prestaties van de A18 Pro

De nieuwe 6-core CPU is 15 procent sneller dan de A17 Pro CPU en levert dezelfde prestaties met 20 procent minder stroomverbruik. De GPU is 20 procent sneller dan de GPU in de A17 Pro en hardware accelerated ray tracing is twee keer sneller. De verbeterde Neural Engine is sneller en efficiënter dan die in de A17 Pro. Volgens Apple werken Apple Intelligence-functies nu 15 procent sneller dan op de A17 Pro.

Ook is er een nieuwe display-engine voor ProMotion, een nieuwe video-encoder en een nieuwe beeldsignaalprocessor. Die verwerken samen twee keer zoveel gegevens voor een snelle videocodering.