Verschijningsdatum iPhone 14, iOS 16 en meer: alle belangrijke data op een rij

Hét Apple-event van het jaar komt er weer bijna aan! In dit artikel check je de verschijningsdatum rondom de lancering van de iPhone 14, iOS 16 en andere producten. Pak je agenda er maar bij!

Apple komt met iPhone 14 en meer op 7 september

Nu Apple officieel heeft aangekondigd dat we op 7 september voor de televisie (of MacBook, iPad, iPhone) moeten zitten voor de lancering van de iPhone 14, iOS 16 en andere producten, kunnen wij wel een een tijdlijn schetsen.

Het evenement vindt op 7 september om 19.00 uur Nederlandse tijd plaats en heeft als slogan ‘Far out’. Je bekijkt deze keynote via een livestream op de website van Apple en via Apple’s YouTube-kanaal. Wij zullen ook een linkje delen op iPhoned. Daarnaast kan je de volgende data alvast met potlood in je agenda zetten.

Wat gaat Apple allemaal lanceren?

Het evenement is hoogstwaarschijnlijk een hybride tussen digitaal en live. We horen er dus meer over de verwachtte iPhone 14, de Apple Watch Series 8 en een nieuwe Apple Watch Pro (of Apple Watch Series X). Apple kan tijdens het evenement mogelijk ook andere producten aankondigen.

Geruchten gaan tevens over een nieuwe iPad en de AirPods Pro 2. Aan de andere kant hoorden we ook dat sommige Apple-producten tijdens een event in oktober verschijnen. Toch kunnen we voor de maand september een klein overzichtje geven van alle data rondom de lancering van onder andere de iPhone 14 en iOS 16.

Dit zijn de data van de lancering van de iPhone 14

Apple-analist Mark Gurman was de eerste die meldde dat Apple een evenement plande voor 7 september eerder deze maand. In datzelfde rapport zei Gurman ook dat de iPhone 14 op 16 september in de verkoop moet gaan. Genoteerd?

We kunnen dus naar alle waarschijnlijkheid vrijdag 16 september de iPhone 14 op onze deurmat verwachten! Wanneer kunnen we dan de telefoon ‘pre-orderen’? De pre-orders vinden bij Apple normaal gesproken een week voor de lancering plaats. Daarom denken we dat je vanaf 9 september de iPhone 14 kan bestellen. Helaas hebben we nog niet veel gehoord over de data rondom de Apple Watch Series 8. Gemakshalve gaan we er van uit dat dit ook rond de lancering en verkoop van de iPhone 14 gaat gebeuren. Dat was de afgelopen jaren ook vaak zo.

Lancering van iOS 16 voor je iPhone

iOS 16 werd in juni tijdens WWDC met veel spektakel aangekondigd. De nieuwe software-versie voor je iPhone is deze zomer getest en de iPhone 14 wordt geleverd met deze nieuwe iOS-versie voorgeïnstalleerd. Vorig jaar veranderde er niet al te veel met iOS 15, maar met iOS 16 pakt Apple groter uit. Het vergrendelscherm gaat bijvoorbeeld compleet over de schop en het batterijpercentage keert terug, het delen van iCloud-foto’s wordt gemakkelijker.

Lees meer: 19 geheime iOS 16 functies die je moet kennen

Ieder jaar laat Apple jou eerst de nieuwe iOS downloaden en installeren voordat het bedrijf begint met het versturen van de nieuwe iPhone. Daarom, gezien alle andere data, denken we dat iOS 16 tussen maandag 12 september en woensdag 14 september op jouw iPhone beschikbaar zal zijn.

Helaas weten we minder over de software voor andere Apple-producten. Wel weten we dat iPadOS 16 later verschijnt dan gehoopt in verband met problemen rondom de functie Stage Manager.

Overzicht verschijningsdatum iOS 16 en iPhone 14

Om alle data van de lancering van de iPhone 14 en iOS 16 nog even samen te vatten hebben we hier, speciaal voor jou, een klein overzichtje gemaakt.

7 september 2022: aankondiging iPhone 14 en Apple Watch Series 8

9 september 2022: mogelijke pre-orders iPhone 14 en Apple Watch Series 8

12 tot 14 september 2022: release iOS 16

16 september 2022: lancering iPhone 14 en Apple Watch Series 8

Ergens in oktober komen dan macOS Ventura en iPadOS 16.1. Mogelijk gebeurt dat tegelijk met een event waarbij Apple een nieuwe ‘gewone’ iPad en nieuwe Macs gaat presenteren.

