iPad en Mac krijgen scherm met hogere vernieuwingsfrequentie

Apple is bezig met de ontwikkeling van een scherm met een hogere vernieuwingsfrequentie voor de iPad Air, 24-inch iMac en Studio Display.

Een scherm met hogere vernieuwingsfrequentie

Het gerucht dat Apple bezig is met de ontwikkeling van een nieuw scherm is afkomstig van een anonieme bron, die te horen is in de podcast ‘Upgrade’ van Myke Hurley en Jason Snell. Op dit moment hebben de iPad Air, 24-inch iMac en Studio Display allemaal schermen met een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz. Volgens het gerucht krijgt het nieuwe scherm een hogere vernieuwingsfrequentie, namelijk 90 Hz. Het scherm zou volgens het gerucht eerst op de M3 iPad Air verschijnen en uiteindelijk ook op de 24-inch iMac en Studio Display.

Dit is het volledige citaat van de anonieme bron die in de podcast te horen is:

“I have news on screen improvements for the next generation of the M3 iPad Air. Apple is working on a higher refresh rate LCD display with a new liquid motion panel fixed at around 90Hz. They’re also working on expanding it to other models or products like a 24-inch iMac and a next-gen studio display.”

Vrij vertaald staat er het volgende:

“Ik heb nieuws over verbeteringen aan het scherm voor de volgende generatie van de M3 iPad Air. Apple werkt aan een LCD-scherm met een hogere vernieuwingsfrequentie, met een nieuw liquid motion-paneel dat is vastgesteld op ongeveer 90 Hz. Ze werken ook aan uitbreiding naar andere modellen of producten zoals een 24-inch iMac en een next-gen studiodisplay.”

Wil je de volledige aflevering van de podcast Upgrade beluisteren waarin het gerucht te horen is, dan kan dat op de Relay-website.

Eerste gerucht over schermen met 90 Hz

Analist Ross Young meldde eerder wel al dat de hele iPhone 17-reeks ProMotion-schermen krijgt met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Dit is echter het eerste gerucht over Apple’s vermeende werk aan een scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz voor een aantal andere producten.

Volgens Bloomberg verschijnt de volgende generatie iPad Air naar verwachting begin 2025. De iPad Air werd dit jaar voor het eerst uitgebracht in twee formaten, je hebt nu de keuze uit een 11- en een 13-inch versie. Eerder was alleen de iPad Pro beschikbaar in deze afmetingen. Het is de verwachting dat Apple de iPad Air 2025 opnieuw uitbrengt met een 11- en 13-inch scherm, en deze keer dus met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz.

Er zijn nog geen concrete geruchten over wanneer we een volgende generatie Studio Display inclusief scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz kunnen verwachten. De 24-inch iMac is vorige week nog geüpdatet, dus de volgende upgrade daarvan zal waarschijnlijk pas op zijn vroegst eind 2025 plaatsvinden.