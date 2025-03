Verkoop iPhones valt tegen (deze dure iPhone gaat dat oplossen)

De verkoop van iPhones is in 2025 tot nog toe behoorlijk teruggevallen, maar Apple werkt aan een dure iPhone om dit weer te veranderen.

Verkoop iPhones valt tegen

Volgens analyst Jeff Pu van GF Securities heeft het uitstel van de nieuwe Siri-ervaring tot 2026 de marktverwachtingen voor dit jaar verlaagd als het gaat om de verkoop van iPhones. Dat komt omdat sommige klanten misschien geen reden meer zien om hun iPhone dit jaar te upgraden. Apple promootte de iPhone 16-serie als de eerste iPhones die echt gemaakt zijn voor Apple Intelligence, maar uiteindelijk lukte het niet om de functies op tijd te leveren. De overige upgrades alleen zijn voor veel mensen kennelijk niet de moeite waard.

Pu meent wel dat er iets is wat Apple zou kunnen redden van de tegenvallende verkoop van iPhones. Volgens hem zal het eerste vouwbare apparaat van Apple daar namelijk een belangrijke rol in spelen. Pu zegt net als andere analisten zoals Ming-Chi Kuo dat de markt in 2026 zal herstellen. Dit keer ongeacht de mogelijkheden van Apple Intelligence en voornamelijk dankzij twee vouwbare apparaten die Apple gaat uitbrengen.

Een vouwbare iPhone

Volgens Pu is het de bedoeling dat ten minste één van de nieuwe vouwbare Apple-producten in de tweede helft van 2026 in massaproductie gaat. Apple werkt momenteel namelijk al met leveranciers aan het ontwerp en de ontwikkeling van de nieuwe producten. Pu zegt dat de vouwbare producten op schema liggen en dat er mogelijk volgende maand al prototypes verschijnen.

Eerder deze maand meldde Ming-Chi Kuo dat de eerste vouwbare iPhone die in 2026 verschijnt misschien wel meer dan 2000 dollar gaat kosten. Het apparaat zal worden verkocht als een nog duurdere versie van de iPhone, met een hoofdscherm van 7,8 inch en een extern scherm van 5,5 inch. Uitgevouwen lijkt het apparaat op een iPad mini. Of deze vouwbare iPhone daadwerkelijk de tegenvallende verkoop van iPhones gaat veranderen, blijft nog afwachten.

Apple werkt ook aan een vouwbaar apparaat met een scherm van 18 inch, dat uiteindelijk een nieuwe Mac of iPad zou kunnen worden. Het bedrijf wil vouwbare apparaten maken met een onzichtbare vouw in het scherm.