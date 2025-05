Slecht nieuws voor Apple: verkoop Apple Watch valt tegen

Waar de iPhone onverminderd populair is, geldt dat niet voor de Apple Watch. De verkoop van de Apple Watch valt zelfs enorm tegen de afgelopen jaren.

Verkoop van de Apple Watch

Apple heeft te maken met een tegenvallende verkoop bij de Apple Watch. Uit nieuw onderzoek van Counterpoint Research is gebleken dat de smartwatch zowel in 2023 als 2024 veel minder populair is geworden. Dat is opvallend, want in 2021 en 2022 werd de Apple Watch nog veel vaker verkocht. In 2021 groeide de verkoop van de smartwatch met maar liefst 27 procent in vergelijk met een jaar eerder.

Deze groei stagneerde in 2022, om een jaar later zelfs af te nemen. In 2023 werd tien procent minder Apple Watches verkocht dan een jaar eerder. Afgelopen jaar zag Apple een verdere afname, want in 2024 daalde de verkoop van de Apple Watch met 19 procent in vergelijking met 2023. De smartwatch van het bedrijf levert inmiddels twee jaar in op populariteit, maar waardoor komt dat precies?

Geen Apple Watch SE en Ultra

Apple bracht de afgelopen jaren drie nieuwe Apple Watches uit. In 2023 verschenen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2, een jaar later volgde de Apple Watch Series 10. De Apple Watch SE heeft al langer geen update meer gehad, want de huidige generatie kwam uit in 2022. Dat is volgens het onderzoek een belangrijke reden dat de verkoop van de Apple Watch afneemt. De goedkope Apple Watch is doorgaans erg populair, maar is al jaren niet vernieuwd.

In 2024 werd de derde generatie van de Apple Watch Ultra verwacht, maar die release laat nog steeds op zich wachten. Volgens onderzoek zorgde de Apple Watch Ultra voor ongeveer tien procent van de totaal verkoop bij de smartwatch. Het uitblijven van de Apple Watch Ultra 3 draagt op die manier ook bij aan de afnemende populariteit. Zowel de Apple Watch SE als de Apple Watch Ultra worden minder vaak verkocht, omdat er geen nieuwe modellen van zijn uitgebracht.

(Te) weinig nieuwe functies

De Apple Watch Series 10 verscheen wél in 2024, maar had volgens het onderzoek (te) weinig nieuwe functies. Voor gebruikers met een eerdere versie van de Apple Watch is er nauwelijks verandering om over te stappen naar een nieuwer model. De verschillen tussen de nieuwste Apple Watches zijn dusdanig klein, waardoor gebruikers niet meer ieder jaar een nieuwe smartwatch nodig hebben.

Daar komt nog bij dat een deel van de nieuwe functies niet beschikbaar is in de Verenigde Staten. Apple heeft daar een patentzaak verloren, waardoor de zuurstofmeter op Amerikaanse Apple Watches uitgeschakeld is. Dat maakt de verschillen tussen modellen nóg kleiner en dat is terug te zien in de verkoop van de Apple Watch. In de Verenigde Staten is de verkoop het sterkst gedaald.

Nieuwe Apple Watches komen eraan

Volgens het onderzoek zijn er meerdere manieren om de verkoop van de Apple Watch te verbeteren. De volgende versie van de smartwatch moet in ieder geval meer nieuwe functies krijgen, zodat gebruikers meer redenen hebben over te stappen naar een ander model. Daarnaast kan een nieuw ontwerp bijdragen aan een hogere verkoop. Dat is een opvallende suggestie van de onderzoekers, omdat de Apple Watch Series 10 vorig jaar nog een aangepast design kreeg.

Het is in ieder geval de verwachting dat de verkoop van de Apple Watch in 2025 veel hoger ligt. Apple brengt dit jaar maar liefst drie nieuwe smartwatches uit, want we zien de Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 2025 en Apple Watch Ultra 3. Deze worden aangekondigd in september, op hetzelfde moment als de iPhone 17-serie. Wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 10: