Verkoop Apple Watch Series 9 en Ultra 2 gestopt – dit moet je weten

Apple heeft aangekondigd binnenkort te stoppen met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Dit is er aan de hand.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple legt verkoop Apple Watches stil

In een verklaring heeft Apple bekendgemaakt te stoppen met de verkoop van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 in de Verenigde Staten. Hierdoor kunnen Amerikanen de twee nieuwste Apple Watches vanaf donderdag 21 december niet meer kopen bij Apple zelf. Het verkoopverbod is het gevolg van een patentzaak, die liep tussen Apple en het medische bedrijf Masimo.

Lees ook: Apple Watch Series 6 saturatiemeter: 5 vragen beantwoord

Volgens Masimo overtreedt Apple namelijk patenten van het bedrijf door het gebruik van de saturatiemeter in de Apple Watch. Met deze functie kun je het zuurstofgehalte in je bloed meten. De sensor zit sinds de Apple Watch Series 6 in de smartwatch, daarom begon Masimo in 2020 al een rechtszaak tegen Apple. Deze rechtszaak leidt er nu toe dat de verkoop van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 stil wordt gelegd.

Saturatiemeter oorzaak verkoopstop

Het medische bedrijf Masimo heeft dus een patent op de technologie achter de saturatiemeter, die Apple ook gebruikt in de Apple Watch. Om deze reden vroeg het bedrijf in 2021 al om een verbod op de verkoop van de Apple Watch. Nu heeft een commissie Masimo gelijk gegeven, dat grote gevolgen heeft voor Apple in de Verenigde Staten. Daar mogen de twee nieuwste Apple Watches binnenkort niet meer verkocht worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het verbod geldt alleen voor de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Deze horloges beschikken over een saturatiemeter, in tegenstelling tot de Apple Watch SE 2022. Die mag daarom wél nog gewoon verkocht worden. Oudere modellen als de Apple Watch Series 6, 7 en 8 worden officieel niet meer door Apple zelf verkocht. Het verbod geldt daarom niet op die modellen.

Apple werkt aan een oplossing

Het verkoopverbod gaat eigenlijk 25 december in, maar Apple loopt op de zaken vooruit en haalt de smartwatches deze donderdag al uit de verkoop. Dat is waarschijnlijk tijdelijk, want Apple heeft al aangegeven er alles aan te doen om het verkoopverbod op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 op te heffen. Dat gebeurt mogelijk via een tussentijdse update van watchOS 10, waarmee het patent niet meer wordt geschonden volgens Apple.

Of dit daadwerkelijk de oplossing gaat zijn blijft nog afwachten, want volgens Masimo gaat het om de techniek achter de saturatiemeter. Voor Apple zijn de belangen op dit moment in ieder geval groot, want het bedrijf kan door een verbod op de verkoop van de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 veel geld mislopen tijdens de feestdagen. De kans is daarom groot dat er snel een oplossing wordt bereikt en de smartwatches binnenkort gewoon weer te koop zijn.

Lees ook: Deze gezondheidsfuncties komen in 2024 naar de Apple Watch X

In Nederland merken we waarschijnlijk weinig van het verkoopverbod. Hier mogen de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2 wel in de winkels blijven liggen. Als de zaak niet snel opgelost wordt bestaat de kans dat de voorraad beperkter wordt bij Apple. In dat geval kun je ook terecht bij andere aanbieders, waar de smartwatches vaak goedkoper zijn. Bekijk daarom de beste prijzen vast hier:

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 419,- Bekijk beste prijs Refurbished € 787,99 Bekijk beste prijs