Apple Kaarten laat je nu verkeersinformatie melden met Siri

Het is nu mogelijk om een ongeval, gevaar op de weg of snelheidscontrole te melden in de Kaarten-app. Dit doe je handsfree met Siri. De functie is beschikbaar voor iPhone- en CarPlay-gebruikers met iOS 14.5 of hoger.

Nu in Nederland: Verkeersinfo melden met Apple Kaarten

Met de functie kun je verschillende incidenten op de weg melden. Apps als Waze en Flitsmeister hadden deze functie al, maar nu is ook Apple Kaarten van deze functie voorzien.

Wanneer je tijdens het navigeren een melding wilt maken, zeg je eerst ‘Hey Siri’. Vervolgens heb je de keuze om verschillende meldingen maken. Een tweetal voorbeelden zijn ‘Er is een snelheidscontrole’ of ‘Er is een ongeval’.

De meldingen die worden gemaakt, worden door Apple bekeken. De incidenten worden daarna alleen op de kaart weergegeven als er een hoge mate van vertrouwen bestaat dat de melding echt is.

Handsfree met Siri

Door met Siri gevaren op de weg te rapporteren, kun je de meldingen handsfree melden aan Apple Kaarten. Zo blijft je geconcentreerd op de weg en loop je niet de kans dat je ogen van de weg dwalen wanneer je een ongeval wil melden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de meldingen weer te verwijderen wanneer het gevaar voorbij is.

Overigens is het wel belangrijk dat je de functie ‘Hé, Siri’ aan hebt staan. Deze optie vind je op je iPhone bij ‘Instellingen > Siri en Zoeken > Luister naar ‘Hé, Siri”.

Apple Kaarten-alternatieven

Het grote voordeel van Apple Kaarten is dat de app erg goed samenwerkt met CarPlay, Siri en beschikbaar is op andere apparaten zoals de Apple Watch. Jammer genoeg is de app niet zo uitgebreid, maar er komen regelmatig functies bij.

Als je geen fan bent van Apple Kaarten, hebben we de beste navigatie-apps voor je op een rijtje gezet. Daar kun je ongetwijfeld mee vooruit.

