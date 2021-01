Veel privacylabels van apps in de App Store zijn onbetrouwbaar. Dit blijkt na een uitgebreid onderzoek door The Washington Post.

Lees verder na de advertentie.

‘Eén op de drie apps heeft een verkeerd privacylabel’

Onlangs voegde Apple privacylabels toe aan de App Store. Hierdoor kunnen gebruikers in één oogopslag zien welke gegevens een app verzamelt. Helaas zijn de labels minder betrouwbaar dan gehoopt. The Washington Post heeft namelijk ontdekt dat apps soms voorzien zijn van verkeerde privacylabels.

De nieuwe labels in de App Store hebben een duidelijk voordeel. Gebruikers hoeven namelijk niet meer door het gehele privacybeleid van een app te spitten. Er kleeft echter ook een duidelijk nadeel aan labels in de App Store. Ontwikkelaars leveren namelijk zelf gegevens aan, met soms foutieve en misleidende informatie als gevolg.

The Washington Post spreekt over meer dan ‘een dozijn’ apps met een onbetrouwbaar privacylabel. Statisfying Slime Simulator is een van de apps met zo’n foutief label. De privacyverklaring wekt de indruk dat de app geen gegevens verzamelt. Na verder onderzoek blijkt dat de app wel degelijk gebruikersinformatie met derden, zoals Facebook en Google, deelt.

App Store verkeerd privacylabel van Satisfying Slime Simulator

Uit het onderzoek van The Washington Post blijkt dat één op de drie apps die gecheckt zijn, foutieve privacylabels hebben. Het is niet duidelijk hoeveel apps er in totaal gecontroleerd zijn. Naast de app Satisfying Slime Simulator worden Rumble, Maps.me, FunDo Pro en Match 3D genoemd. Ook deze apps hadden ten tijde van het onderzoek misleidende privacylabels.

Apple laat in een reactie weten dat ze doormiddel van doorlopende routinechecks de geleverde informatie van app-ontwikkelaars blijft controleren. Daarbij waarschuwt het bedrijf ook dat apps die onjuiste privacyinformatie leveren mogelijk geen updates kunnen doorvoeren.

Google omzeilt verplichte privacylabels in App Store

Eerder waren ook al de apps van Google in de App Store in opspraak. Sinds 7 december 2020 heeft Google zijn grootste apps niet meer bijgewerkt. Gmail, Google Maps, Google Chrome, YouTube, de Google-app, Hangouts, Google Meet, Google News, Gboard en nog veel meer Google-apps hebben dus door het uitblijven van een update nog geen privacylabel.

Aangezien Google geen verklaring heeft voor het gebrek aan updates en privacylabels, kan er enkel worden gespeculeerd over de achterliggende reden. Zo wordt er vermoed dat Google de negatieve respons op de privacylabels wil vermijden.

Meer lezen over de App Store: