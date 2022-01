Zo gaaf zou het vergrendelscherm van iOS 16 kunnen zijn

Het vergrendelscherm van de iPhone zit er al jaren grotendeels hetzelfde uit. Een nieuw concept laat nu zien hoe gaaf die in iOS 16 zou kunnen worden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vergrendelscherm concept iOS 16

De iPhone heeft onlangs zijn vijftiende verjaardag gevierd. In al die tijd heeft niet alleen de telefoon, maar ook het bijbehorende besturingssysteem iOS en hoop designveranderingen meegemaakt.

Maar één onderdeel van iOS bleef al die jaren grotendeels ongewijzigd: het vergrendelscherm. Bovenaan de tijd en datum, binnengekomen berichten eronder. In iOS 6 kregen we de mogelijkheid om snel de camera te openen, iOS 8 bracht snelle antwoorden. Sinds iOS 10 kunnen we naar de widgets vegen en dankzij iOS 11 is vergrendelscherm gecombineerd met het Berichtencentrum. Allemaal echter kleine detailveranderingen, terwijl andere mobiele besturingssystemen al veel meer mogelijk maken.

Designer Parker Ortolani heeft nu een concept gemaakt waarin het vergrendelscherm eindelijk de hard nodige opfrisbeurt heeft gekregen. We nemen je even mee langs enkele details die voor iOS 16 wel zien zitten.

Nieuwe tijd

Het eerste idee van Ortolani betreft de weergave van de tijd. Die is sinds iOS 9 ongewijzigd, en ook toen koos Apple alleen voor een nieuw lettertype. Tegelijkertijd zie je op de Apple Watch dat Apple genoeg ideeën heeft om de tijd op creatievere manieren weer te geven. Wat dacht je bijvoorbeeld van een echte wijzerplaat op het vergrendelscherm?

Aanpasbare snelkoppelingen

Tot nog toe zijn er twee sneltoetsen op het vergrendelscherm van iOS te vinden. Eentje voor de zaklamp en eentje voor de camera. Maar wat nou als je deze snelkoppelingen zelf kon bepalen? Dat je bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit het vergrendelscherm een Focus (Niet storen) zou kunnen inschakelen. Of direct de afstandsbediening voor je Apple TV opent. Zo’n wijziging zou het vergrendelscherm al veel functioneler maken.

Widgets op het vergrendelscherm

Nog zo’n idee waarvan je je afvraagt waarom Apple dit nog niet in iOS heeft gebouwd. Widgets die ingebakken zitten in de notificaties die je krijgt. Dat je bijvoorbeeld direct je agenda krijgt te zien als de app Agenda je een waarschuwing voor een afspraak stuurt. Of de je een weersvoorspelling krijgt bij een mededeling van de Weer-app.

Always-on vergrendelscherm

De oled-schermen van de iPhone 12 Pro en iPhone 13 hebben het grote voordeel dat ze alleen energie verbruiken als een afzonderlijke pixel moet oplichten. Een bijna zwart beeld verbruikt dus nauwelijks energie. En dat zou een always-on vergrendelscherm mogelijk kunnen maken, waarbij je dus altijd de datum en tijd kunt aflezen, en wellicht zelfs of er nieuwe berichten zijn binnengekomen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat vinden jullie van het vergendelscherm in in iOS 16?

Welke van de genoemde features voor het vergrendelscherm zouden jullie het liefst in iOS 16 willen zien? Het nieuwe besturingssysteem wordt zoals gebruikelijk tijdens de WWDC in juni van dit jaar gepresenteerd. In september volgt dan de release, vlak na de presentatie van de nieuwe iPhone 14.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 14 en iOS 16? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.