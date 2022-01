Deze producten haalde Apple in 2021 uit de verkoop

In 2021 heeft Apple een aantal populaire producten uit de verkoop gehaald. Of er vervangers komen, dat weet nu alleen nog Tim Cook. Deze Apple-producten verdwenen in 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verdwenen Apple-producten in 2021

Eigenlijk heeft Apple niet de neiging om producten vroegtijdig uit de verkoop te halen. Het bedrijf verkoopt bijvoorbeeld nog steeds de Apple Watch Series 3 uit 2017 en de iPod touch uit 2019 (met een chip uit 2016). Allemaal hardware die je anno nu echt niet meer wilt kopen omdat deze onder de motorkap volkomen verouderd is.

Ondanks deze oude ‘meuk’ die nog steeds beschikbaar is, heeft Apple vorig jaar ook enkele apparaten uit zijn Store gehaald gehaald die het eigenlijk had kunnen blijven verkopen. Wie ze nu nog wil, betaalt op Marktplaats, eBay en soortgelijke platforms woekerprijzen.

En ook de weinige overgebleven resellers met voorraad, hebben de prijzen enorm verhoogd. Het ergste is echter: Apple biedt momenteel geen echte alternatieven voor de geschrapte producten.

Een HomePod is nu nog duurder

Het eerste product dat in 2021 uit de etalages werd gehaald, is de slimme speaker HomePod. In plaats daarvan wordt alleen de HomePod mini aangeboden. Dat is een goedkoper en kleiner model, maar met een beduidend mindere geluidskwaliteit. De HomePod, voor het eerst gelanceerd in 2018, verkocht aanvankelijk maar langzaam vanwege zijn verhoudingsgewijs hoge prijs. In Nederland was de HomePod zelfs nooit officieel beschikbaar, ook al ondersteunt die tegenwoordig zelfs Siri in het Nederlands.

Maar de HomePod had zeker wel een fanbase. De Siri-luidspreker is vooral overtuigend als stereopaar met een tweede speaker voor kamervullend geluid. Als je de luidspreker nog wilt hebben, moet je op zoek gaan naar refurbished of tweedehands modellen. En de prijzen zijn doorgaans hoger dan de 329 euro die Apple ooit vroeg. Vraagprijzen van boven de 600 euro zijn geen zeldzaamheid.

Geen spacegrijze accessoires meer

Ook niet meer verkrijgbaar sinds vorig jaar zijn de Apple-accessoires in de kleur ‘spacegrijs’. Noch externe toetsenborden, noch muizen, noch trackpads worden nog in de ooit zo populaire kleur verkocht.

Dit was blijkbaar Apple’s reactie op het uit productie nemen van de op Intel-gebaseerde (en spacegrijs gekleurde) iMac Pro, die vorig jaar ook uit productie ging en nog steeds geen opvolger heeft. Wie nog spacegrijze apparaten en accessoires wil, is wederom aangewezen op Marktplaats en consorten. En uiteraard zijn de prijzen daar enorm gestegen ten opzichte van de officiële winkelprijzen van een tijdje terug.

Ten slotte heeft Apple in 2021 ook de 21,5-inch iMac met Intel-chip begraven (maar de iMac 24-inch met M1-chip is hier toch de verstandigere keuze), evenals de iPhone XR, die ooit populair was door zijn relatief lage prijs. Ook voor laatstgenoemde zijn er echter genoeg goede alternatieven, zoals de iPhone SE of iPhone 12.