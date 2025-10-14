5 verborgen functies op de iPhone 17 (die je waarschijnlijk hebt gemist)

Apple heeft de iPhone 17 gepresenteerd, maar er zijn veel functies die je waarschijnlijk hebt gemist. Dit zijn vijf verborgen features van de iPhone 17!

Verborgen functies iPhone 17

De iPhone 17-serie is verschenen! Apple heeft de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max voorzien van nieuwe processors en een verbeterde accuduur. Veel functies zijn aangekondigd tijdens de presentatie van de nieuwe iPhones, maar een aantal features heeft Apple niet toegelicht. Deze verbeteringen zijn niet alleen handig voor privégebruik; ze komen ook van pas voor ZZP’ers of gebruikers die veel onderweg zijn. Dit zijn vijf verborgen functies van alle iPhone 17-modellen!

1. Verbeterde connectiviteit

Apple heeft de iPhone 17-serie niet alleen voorzien van de nieuwe A19- en A19 Pro-chip, maar ook van de N1-chip. Deze processor is door Apple zelf gefabriceerd en is terug te vinden in alle nieuwe iPhones van 2025. De N1-chip zorgt voor een verbeterde connectiviteit bij de iPhone 17. Zo biedt de processor ondersteuning voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Dit zijn handige verborgen functies van de iPhone 17.

Verder werken je persoonlijke hotspot en AirDrop beter met de nieuwe N1-chip. Over de draadloze verbindingen van je iPhone hoef je in 2025 geen zorgen meer te hebben, want deze werken veel beter bij de iPhone 17-serie. Je kunt probleemloos bestanden delen via AirDrop en hebt ook onderweg een stabiele internetverbinding via je persoonlijke hotspot. De iPhone 17 is op deze manier ook voor zakelijke gebruikers interessant, want dan is een draadloze verbinding nog belangrijker.

2. Ondersteuning voor fysieke simkaart

In Nederland en België hebben we een aangepaste versie van de iPhone 17-serie, want alle modellen hebben hier nog ondersteuning voor een fysieke simkaart. In de Verenigde Staten is dat bijvoorbeeld niet het geval, daar krijg je de iPhone 17 en iPhone 17 Pro (Max) enkel met ondersteuning voor e-sim. Het is een voordeel dat de iPhones hier wel nog werken met een fysieke simkaart, want zo bepaal je zelf voor welke optie je kiest.

Zeker als je jouw iPhone 17 voor zowel privé als zakelijk gebruikt is het interessant om een fysieke én digitale simkaart te gebruiken. Je kunt eenvoudig een e-sim toevoegen aan je iPhone 17 of iPhone 17 Pro (Max), zodat je twee nummers kunt gebruiken op één telefoon. Apple heeft deze optie niet toegelicht tijdens de presentatie, terwijl het wel een belangrijke verborgen functie is van de iPhone 17-serie. De telefoon werkt nog steeds met een fysieke simkaart in Nederland en België, in andere landen is dat soms niet het geval.

3. Snelladen

Als je veel onderweg bent is niet alleen de draadloze verbinding van je volgende iPhone belangrijk, ook de accuduur is van groot belang. De iPhone 17, iPhone 17 Pro én iPhone 17 Pro Max hebben een sterk verbeterde accuduur. Je doet met de iPhone 17 tot 30 uur, met de iPhone 17 Pro tot 31 uur en met de iPhone 17 Pro Max zelfs tot 37 uur als je video’s afspeelt. Alle nieuwe iPhones gaan dus probleemloos een dag mee en dat heeft Apple ook duidelijk toegelicht tijdens de presentatie.

iPhone Accuduur iPhone 17 30 uur iPhone 17 Pro 31 uur iPhone 17 Pro Max 37 uur

Gaat je iPhone toch leeg? In dat geval gaat het opladen van de iPhone 17-serie veel sneller dan bij eerdere iPhones. Bij de presentatie van de iPhone 17 is de langere accuduur uitgelicht, maar er is weinig gezegd over de laadtijden. Die zijn ook verbeterd bij de iPhone 17-serie, want alle nieuwe toestellen zijn binnen twintig minuten tot 50 procent opgeladen. Dat is een enorm voordeel, waardoor je vrijwel nooit meer een lege iPhone hoeft te hebben. Zelfs na een lange (werk)dag is de iPhone 17 zo weer opgeladen.

4. Feller scherm

Bewerk je regelmatig foto’s en video’s? Of kijk je vaak series en films op je iPhone? Dan is het belangrijk dat het scherm goed afleesbaar blijft, ook bij fel omgevingslicht. Het scherm van de iPhone 17, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max biedt daarvoor een oplossing, want Apple heeft de piekhelderheid van de displays verhoogd. Bij buitenlicht is de piekhelderheid van de iPhone 17-serie maar liefst 3000 nits.

Ter vergelijking: bij de iPhone 16-serie was dit nog 2000 nits. Je merkt dit verschil vooral bij veel omgevingslicht, het display van de iPhone 17-serie heeft dan een nog hogere schermhelderheid. Zo blijven de kleur en het contrast van het scherm altijd duidelijk zichtbaar. Dat is prettig als je buiten een serie kijkt of bijvoorbeeld aan professionele videobewerking doet. Zo is de iPhone 17-serie geschikt voor zowel privé als zakelijk gebruik.

5. Bescherming tegen malware

Ben je van plan om je volgende iPhone zowel privé als zakelijk te gebruiken? De iPhone 17-serie heeft dan nog een hele belangrijke verborgen functie. Apple heeft een extra beveiligingslaag bij deze toestellen geïntroduceerd, die de iPhones moet beschermen tegen malware. Apple noemt dit Memory Integrity Enforcement (MIE), dat ervoor zorgt dat applicaties met malware of hackers geen veranderingen kunnen aanbrengen in het geheugen van je iPhone.

Deze beveiligingslaag is vooral van belang als een applicatie toegang probeert te krijgen tot je wachtwoorden of je iPhone is betrokken bij een datalek via een onveilige internetverbinding. Malware wordt in dat geval direct geblokkeerd en beëindigd, zodat het geen toegang krijgt tot het geheugen van je iPhone. Met deze nieuwe functie zijn alle bestanden dus veilig op je iPhone, dat wel zo belangrijk is bij privé- en vertrouwelijke documenten.

iPhone 17 halen

Apple heeft bij de presentatie van de iPhone 17-serie dus lang niet alle verbeteringen uitgebreid toegelicht. Dat maakt deze verborgen functies niet minder belangrijk, want ze zorgen voor een betere beveiliging en draadloze verbinding. De iPhone 17-serie houdt het bovendien de hele dag vol en is dankzij de extra beveiligingslaag goed beschermd tegen malware. Opladen is zo gebeurd door de ondersteuning voor snelladen.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe iPhone? De iPhone 17-serie is geschikt voor zowel privé- als zakelijke gebruikers. Voor de meeste gebruikers is de iPhone 17 meer dan voldoende, bij zakelijke gebruikers is de iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max doorgaans de beste keuze. Ben je benieuwd waar je de iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max het voordeligst in huis haalt? Bekijk dan hier de laagste prijzen, zodat je nooit teveel betaalt voor jouw volgende iPhone: