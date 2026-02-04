Apple voegt verborgen feature toe aan Apple Kaarten: zo vind je die

Er is een opmerkelijke nieuwe feature toegevoegd aan Apple Kaarten – we laten je zien om welke feature het gaat en waar je die kunt vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe verborgen feature in Apple Kaarten

De verborgen feature die Apple heeft toegevoegd aan Apple Kaarten, is een gids met wijnhuizen. Dit is gedaan om het tweede seizoen van Apple TV’s ‘Drops of God’ te promoten. Het gaat om een aantal van de favoriete wijnhuizen van acteur Tomohisa Yamashita in Europa en de VS.

Apple brengt af en toe een Apple Kaarten-gids uit die gekoppeld is aan een van zijn series of films. Zo bracht het bedrijf afgelopen september een Chief of War-reisgids uit, waarin tien historische en iconische locaties in Hawaï en Nieuw-Zeeland werden uitgelicht, die kijkers misschien wel zouden willen bezoeken tijdens hun volgende reis. Nu doet Apple hetzelfde met Drops of God.

New regions. New aromas. New obsessions.



Search “Drops of God” in Apple Maps to learn and explore Tomohisa Yamashita’s global wine guide: https://t.co/xVrZOVYvWv pic.twitter.com/4FcpuaNWye — Apple TV (@AppleTV) January 31, 2026

Wijnhuizen in Californië en Europa

Zoals iedereen die bekend is met de serie zou verwachten, richt ‘Drops of God: A World-Class Wine Guide’ zich op wijnhuizen in Californië en Europa. Of, zoals Apple het zelf omschrijft:

“Tomohisa Yamashita plays wine protégé Issei Tomine on the Apple TV show Drops of God. In real life, his own love of wine rivals his character’s. Here, Yamashita waxes poetic about his favorite bottles and vineyards from France to California.” “Tomohisa Yamashita speelt de rol van wijnprotégé Issei Tomine in de Apple TV-serie Drops of God. In het echte leven is zijn liefde voor wijn net zo groot als die van zijn personage. Hier vertelt Yamashita op poëtische wijze over zijn favoriete wijnen en wijngaarden, van Frankrijk tot Californië.”

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Elk van de negen wijnhuizen op de lijst is voorzien van een korte toelichting waarom Yamashita ervoor heeft gekozen. Verder vind je er openingstijden, foto’s en aanvullende informatie die kijkers kan helpen bij het plannen van een rondleiding.

Je kunt de gids opslaan in Apple Kaarten of delen met contacten. Er is ook een link naar de soundtrack van seizoen twee van Drops of God op Apple Music.

Apple TV-reisgidsen op Apple Kaarten

Hier is de volledige lijst met Apple TV-reisgidsen op Apple Kaarten:

Wil je niets missen van alle nieuwtjes over Apple TV en Apple Kaarten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!