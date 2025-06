Apple voegt een tot nog toe verboden functie toch toe aan CarPlay

Een functie die Apple maar liefst tien jaar lang niet toestond, wordt nu verrassend genoeg toch toegevoegd aan CarPlay. Dit moet je weten.

Apple voegt verboden functie toe aan CarPlay

De functie voor CarPlay waar we het over hebben, is het afspelen van video’s in de auto. In april schreven we nog over de app Sidecar, die het voor het eerst mogelijk maakte om online video’s te kijken in je auto, mits de wagen geparkeerd stond. Helaas was die optie slechts van korte duur. Apple stond niet achter de feature, omdat het de veiligheid van weggebruikers in gevaar zou brengen.

Des te opvallender is het dat Apple nu zelf een vergelijkbare functie aan CarPlay toevoegt met de komst van iOS 26. Het wordt dan mogelijk om via AirPlay video’s van je iPhone af te spelen op het centrale display van de auto. Zo kun je dus video’s op het CarPlay-scherm bekijken wanneer je niet aan het rijden bent.

Video in the car

De nieuwe functie voor CarPlay valt onder de categorie ‘video in de auto’ (video in the car) op de ontwikkelaarssite van Apple, naast ‘apps voor autofabrikanten’ (automaker apps) en ‘autosleutels’ (car keys). Het bedrijf nodigt autofabrikanten en ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van CarPlay, CarPlay Ultra, AirPlay-video of autosleutels in hun voertuigsysteem uit om deel te nemen aan het MFi-programma.

Apple zegt dat autofabrikanten ondersteuning voor CarPlay met AirPlay-video moeten toevoegen, dus het zal niet meteen voor iedereen beschikbaar zijn. De meeste autofabrikanten zijn risicomijdend als het gaat om een functie voor CarPlay die mogelijk afleidt van het rijden. Ze willen ook niet te veel controle over hun schermen aan Apple overdragen. Dat is ook de reden dat Aston Martin de enige autofabrikant is die zich heeft uitgesproken voor de nieuwe CarPlay Ultra.

Veel voertuigen, met name elektrische auto’s, bieden al een of andere vorm van videostreaming of gamingmogelijkheden terwijl ze geparkeerd staan. Sommige autofabrikanten, met name die met het ingebouwde besturingssysteem van Google, zijn al begonnen met het toevoegen van native YouTube-apps aan hun infotainmentschermen. Tesla heeft zelfs een Theater-modus die Netflix, Hulu, YouTube en andere diensten ondersteunt.