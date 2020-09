Het verbod op TikTok in de Verenigde Staten is uitgesteld tot 27 september. De Chinese video-app wil gaan samenwerken met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart.

TikTok mocht vanaf zondagnacht eigenlijk niet meer te downloaden zijn in de Verenigde Staten. Het bedrijf kon een verbod alleen voorkomen door een samenwerking aan te gaan met Amerikaanse partners. Dat lijkt nu dus op het nippertje te zijn gelukt.

President Trump vindt dat TikTok een gevaar vormt voor de privacy van gebruikers. Hun data zouden in handen kunnen vallen van de Chinese regering. Dat kan weer een gevaar vormen voor de veiligheid van de Verenigde Staten, aldus Trump. Ook bespioneerde TikTok Android-gebruikers via hun unieke mac-adres. Google verbiedt dat soort praktijken al jaren.

Als TikTok gaat samenwerken met Oracle en Walmart blijven de gegevens van Amerikaanse gebruikers voortaan in de Verenigde Staten. Dat was een harde eis van Trump. Hij heeft dan ook zijn goedkeuring gegeven aan de samenwerking. TikTok moet de deal voor 27 september helemaal rondmaken.

TikTok Global

Door de samenwerking met Oracle en Walmart ontstaat een nieuw bedrijf: TikTok Global. Het concern krijgt een hoofdkantoor in Texas en biedt werk aan 25.000 mensen. TikTok Global zou vijf miljard dollar bijdragen aan het onderwijs in de Verenigde Staten.

Met TikTok kunnen gebruikers korte filmpjes maken, bewerken en delen. De app is erg populair onder jongeren. YouTube lanceerde eerder deze week een alternatief: YouTube Shorts. Vooralsnog is Shorts alleen in India te gebruiken.

