Deze 7 verbeteringen komen binnenkort naar je iPhone – en dit is wanneer

Er komt weer een update aan, die zeven verbeteringen naar je iPhone brengt. Benieuwd welke dat zijn? Dit gaat er veranderen op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.2

Je iPhone wordt binnenkort weer wat beter! Apple bereidt de release van iOS 26.2 voor, de volgende softwareversie voor je iPhone. Met iOS 26.2 komen nieuwe functies en verschillende verbeteringen naar je iPhone, die al in eerdere testversies van de update zijn opgedoken. Ben je benieuwd welke veranderingen je kunt verwachten? Dit zijn zeven verbeteringen die Apple binnenkort introduceert met iOS 26.2!

1. Liquid Glass op het toegangsscherm

Liquid Glass is met iOS 26 naar je iPhone gekomen en wordt in de volgende softwareversie opnieuw aangepast. De klok op het toegangsscherm van je iPhone heeft al een transparant ontwerp, maar dit kun je vanaf iOS 26.2 aanpassen. Bij het bewerken van het toegangsscherm bepaal je zelf hoe doorzichtig de tijd wordt weergegeven, zodat de klok voor alle gebruikers goed afleesbaar blijft.

2. Offline teksten in Apple Music

Zing je graag mee met je favoriete nummers? In dat geval krijg je er in iOS 26.2 een handige verbetering bij, want offline songteksten zijn straks beschikbaar in Apple Music op je iPhone en iPad. Met deze nieuwe functie kun je de tekst van een nummer op ieder moment bekijken, zelfs als je geen werkende internetverbinding hebt. Je vindt de songteksten op dezelfde plek als in iOS 26.1 en eerder terug in Apple Music.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Slaapscore

Eén van de nieuwste gezondheidsfuncties van de iPhone en Apple Watch is de slaapscore. Deze score geeft aan wat de kwaliteit van je slaap was, zodat je een beter inzicht in je nachtrust krijgt. De slaapscore wordt in iOS 26.2 verbeterd, want Apple introduceert meer categorieën bij de feature. In de volgende softwareversie maakt Apple onderscheid tussen vijf verschillende scores, zodat de beoordeling beter bij de kwaliteit van je nachtrust past.

4. Herinneringen instellen

Stel je regelmatig een reminder in bij de Herinneringen-app, maar vergeet je deze vervolgens alsnog? In dat geval komt er met iOS 26.2 een handige verbetering naar je iPhone, want de Herinneringen-app krijgt ondersteuning voor het instellen van een alarm. Zo speelt je iPhone een geluid af via de Herinneringen-app en kun je het alarm stoppen of sluimeren. Dat werkt hetzelfde als de wekker op je iPhone, zodat je geen enkele reminder meer vergeet.

5. Podcast-app

De Podcast-app op de iPhone krijgt een aantal verbeteringen in iOS 26.2. Opnames in de applicatie hebben in de nieuwe softwareversie automatisch hoofdstukken, waarbij je ziet hoe lang elk onderdeel duurt. Daarnaast kun je direct naar andere podcasts gaan die in een aflevering of opname genoemd worden, zodat je ze niet meer zelf hoeft op te zoeken. Je kunt ook rechtstreeks naar een genoemde podcast gaan via het transcript van een aflevering in de Podcast-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

6. Flits bij meldingen

Wil je geen enkele melding op je iPhone missen? Het is al langer mogelijk om daarvoor de flitser van de camera daarvoor te gebruiken. Als je een melding binnenkrijgt flitst deze, zodat je direct op de hoogte bent van de notificatie. In iOS 26.2 krijg je daar nog een optie bij, want je kunt straks instellen dat het scherm van je iPhone knippert bij een melding. Zo zie je aan de voor- en achterkant van je iPhone dat er een notificatie binnenkomt.

7. Live vertalen

Live vertalen is één van de belangrijkste verbeteringen voor de AirPods in iOS 26. Met iOS 26.2 komt de functie eindelijk beschikbaar in de Europese Unie, waardoor de oortjes gesprekken op het moment zelf kunnen vertalen. Nederlands wordt nog niet ondersteund, maar andere talen als Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans en Italiaans kunnen wel worden omgezet. Communiceren in een andere taal is straks dus geen probleem meer, mits je AirPods draagt.

Release van iOS 26.2

Er komen handige functies en verbeteringen naar je iPhone met iOS 26.2. Lang hoeven we niet meer te wachten op de volgende softwareversie, want het is de verwachting dat iOS 26.2 in de week van 15 december verschijnt. Doorgaans brengt Apple grote software-updates uit op maandagavond om 19.00 uur, dus houd je iPhone rond die tijd goed in de gaten op 15 december. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!