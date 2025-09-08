AirPods Pro 3 verschijnen deze week (met deze grote verbeteringen)

De AirPods Pro 3 verschijnen deze week! Benieuwd wat je kunt verwachten? Dit zijn alle grote verbeteringen van de AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3

Er komt een nieuwe generatie van de AirPods Pro aan! Het is al langer de verwachting dat Apple de AirPods Pro 3 presenteert tijdens het iPhone 17-event. Apple-analist Ming-Chi Kuo bevestigt dit gerucht nu, waardoor de kans groot is dat we de oortjes inderdaad deze week zullen zien. Het is opvallend dat Kuo deze geruchten bevestigt, want eerder verwachtte hij nog dat de AirPods Pro 3 pas in 2026 zouden komen. Daar komt hij nu dus op terug.

In plaats daarvan verschijnen de AirPods Pro 3 al veel eerder, volgens Kuo zelfs deze week nog. Apple organiseert een groot evenement op dinsdag 9 september 2025, die dag zien we de nieuwe iPhones en Apple Watches van dit jaar. Dat is hoogstwaarschijnlijk niet alles, want dan verschijnen ook de AirPods Pro 3. Benieuwd welke verbeteringen naar de AirPods Pro 3 komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

Verbeteringen voor de AirPods Pro

Er worden grote verbeteringen verwacht bij de AirPods Pro 3, want de oortjes krijgen er een handige gezondheidsfunctie bij. Apple voorziet de derde generatie van de AirPods Pro van een hartslagmeter. Een soortgelijke functie zagen we al bij de Powerbeats Pro 2, die een hartslagmeting tijdens work-outs kunnen uitvoeren. Dat is bij de AirPods Pro 3 ook mogelijk, door de nieuwe sensor in de oortjes. Mogelijk kun je bij de AirPods altijd een hartslagmeting doen, ook als je niet aan het sporten bent.

Een andere belangrijke verbetering bij de AirPods Pro 3 is de nieuwe H3-chip. Deze processor zorgt ervoor dat de ruisbeheersing bij de oortjes veel beter wordt. De H3-chip zorgt er niet alleen voor dat omgevingsgeluid beter wordt gefilterd, maar verbetert ook de geluidskwaliteit van de AirPods. Daarnaast is de connectiviteit beter dankzij de H3-chip, zo verbinden de oortjes sneller met alle apparaten en is de bluetooth-verbinding stabieler.

Release

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een nieuw ontwerp voor de AirPods Pro. Mogelijk gaan we de eerste veranderingen al bij de AirPods Pro 3 zien, want het oplaaddoosje van de oortjes wordt naar verluidt kleiner. Eerder voerde Apple dezelfde aanpassingen door bij de AirPods 4, met een enorm compacte oplaadcase. Om het doosje kleiner te maken past Apple het ontwerp van de AirPods zelf waarschijnlijk ook aan, door de steeltjes van de oortjes korter te maken.

Welke verbeteringen precies naar de AirPods Pro 3 komen weten we morgen al zeker, want dan presenteert Apple de oortjes. Het evenement begint op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Apple kondigt naast de AirPods Pro 3 dan nog veel meer nieuwe producten aan. Wil je niks missen van alle aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat altijd op de hoogte blijft!