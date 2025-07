Deze verbetering komt tóch naar de iPhone 17 – en dat is goed nieuws 

Het leek erop dat de iPhone 17 het zonder een belangrijke verbetering moest doen, maar volgens nieuwe geruchten is dat tóch niet het geval. Om deze feature gaat het!

iPhone 17 processor

Apple voorziet de iPhone vrijwel ieder jaar van een compleet nieuwe chip. Bij de iPhone 16 zagen we de introductie van de A18- en de A18 Pro-chip, een jaar eerder verschenen de A17- en de A17 Pro-chip. De nieuwe processor is één van de belangrijkste veranderingen bij de iPhone, omdat het toestel daarmee langer ondersteuning heeft voor nieuwe softwareversies. Juist deze verbetering moest de iPhone 17 naar verluidt missen.

Geruchten voorspelden lange tijd dat het basismodel van de iPhone 17 zou draaien op de A18-chip. Die processor kennen we al van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, waardoor de reguliere iPhone dit jaar geen nieuwe chip zou krijgen. De iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max worden wel voorzien van een A19- of A19 Pro-chip. Nu blijkt dat deze verbetering ook naar de iPhone 17 komt, want het toestel draait naar verluidt tóch op een A19-chip.

A19-chip

Apple-analist Jeff Pu voorspelde een aantal maanden geleden dat de iPhone 17 een A18-chip zou krijgen. Daar komt hij nu op terug, want in een nieuw bericht deelt hij dat het instapmodel toch een A19-chip krijgt. Dat is goed nieuws, omdat dat betekent dat de iPhone 17 deze belangrijke verbetering niet mist. Volgens Pu krijgt zowel de iPhone 17 als de iPhone 17 Air de nieuwe A19-chip.

Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max wordt dat de A19 Pro-chip volgens Pu. Het lijkt in ieder geval zeker dat alle iPhone 17-modellen worden voorzien van een A19-chip. Over de processor van de iPhone 17 Air gaan tegenstrijdige geruchten rond, waardoor het nog niet duidelijk is of de telefoon een A19- of een A19 Pro-chip krijgt. De nieuwe processor is in ieder geval een belangrijke verbetering voor de iPhone 17, omdat alle uitvoeringen dan tot hetzelfde jaar nieuwe updates ontvangen.

Release van de iPhone 17

De release van de iPhone 17 komt steeds dichterbij, Apple presenteert de nieuwe toestellen traditiegetrouw in september. Die maand brengt het bedrijf vier nieuwe iPhones uit en weten we zeker welke functies naar de toestellen komen. Vooral voor de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn de verwachtingen hooggespannen. Daar is de processor niet de spannendste verbetering, dat is juist het nieuwe design van de iPhone 17 Pro (Max).

De Pro-modellen krijgen een veel breder camera-eiland en worden niet meer gefabriceerd van titanium. Daarnaast krijgt de frontcamera een belangrijke verbetering bij alle iPhone 17-modellen, dat voor het eerst een 24-megapixelcamera is. Ben je benieuwd welke veranderingen je nog meer kunt verwachten bij de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max)? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!