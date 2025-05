Deze verbetering komt dit jaar naar alle iPhone 17-modellen

De iPhone 17 verschijnt dit jaar en er wordt steeds meer duidelijk over de volgende iPhone. Deze verbetering komt naar alle iPhone 17-modellen!

iPhone 17

De iPhone 17 verschijnt dit jaar en krijgt een groot aantal verbeteringen. Het is de verwachting dat de iPhone 17 en de iPhone 17 Air op de A19-chip draaien. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien we de A19 Pro-chip. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo komen beide processors met meer werkgeheugen, waardoor alle iPhones voor het eerst 12 GB RAM krijgen.

Dat is opvallend, want alle iPhone 16-modellen hebben nog 8 GB aan werkgeheugen. Geruchten voorspelden eerder al dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max 12 GB RAM zouden krijgen, maar die verbetering komt dus ook naar de reguliere iPhone 17. Zowel de iPhone 17 als de iPhone 17 Air wordt uitgebreid met meer werkgeheugen. Dat is goed nieuws, want zo hebben de toestellen nog minder moeite met het draaien van zware taken.

Apple Intelligence

Meer werkgeheugen heeft meerdere voordelen bij de iPhone 17-modellen. Met 12 GB aan werkgeheugen beschikken de toestellen over meer rekenkracht. Dat is vooral handig voor alle taken die werken met Apple Intelligence. Dit zijn over het algemeen zware taken, die veelal op de achtergrond draaien. Met meer werkgeheugen wordt voorkomen dat de iPhone 17-modellen trager werken, omdat Apple Intelligence op de achtergrond veel rekenkracht vereist.

Daarnaast zorgt de verbetering ervoor dat de iPhone 17 geschikter is om mee te multitasken. Meerdere applicaties kunnen probleemloos op hetzelfde moment draaien, omdat de iPhone genoeg werkgeheugen heeft om al deze taken te verwerken. Zo wordt het toestel niet traag als je twee of meerdere zware apps op hetzelfde moment gebruikt. Ook draaien games soepeler op de iPhone 17-modellen.

Release van de iPhone 17

Andere verbeteringen die bij de iPhone 17 en de iPhone 17 Air worden verwacht zijn ProMotion met always-on en een verbeterde 24-megapixel frontcamera. Dezelfde camera komt naar de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max, maar dat is niet de enige verandering bij die toestellen. De iPhone 17 Pro (Max) krijgt voor het eerst een 48-megapixel tetraprismalens. Daarmee wordt het de eerste iPhone ooit met drie 48-megapixelcamera’s.

Welke verbeteringen precies naar de iPhone 17-serie komen weten we pas zeker in september, als Apple de nieuwe iPhones van 2025 presenteert. Doorgaans onthult Apple de nieuwe iPhones in de tweede week van september. Zet maandag 9 september daarom maar alvast in je agenda, want die dag wordt de nieuwe generatie van de iPhone verwacht. Vind je dat te lang duren? Bekijk dan hier waar je de iPhone 16 het goedkoopst haalt: