Deze verbetering maakt Apple Music véél beter dan Spotify – zo werkt die

Apple Music heeft er een nieuwe functie bij, die de muziekdienst veel beter maakt dan Spotify. Om deze verbetering bij Apple Music gaat het!

Apple heeft iOS 26 aangekondigd, waarmee het bedrijf veel nieuwe functies naar alle applicaties brengt. Met de update wordt ook Apple Music verbeterd. De applicatie van de muziekdienst heeft een compleet nieuw design, waarin Apple elementen van Liquid Glass verwerkt. Dat is niet alles, want Apple voegt een toffe nieuwe functie toe aan Apple Music. De muziekdienst wordt uitgebreid met AutoMix, waarmee nummers veel vloeiender in elkaar overgaan.

In iOS 26 heb je bij nummerovergangen de keuze uit Crossfade en AutoMix. Crossfade zorgde in Apple Music al voor een soepelere overgang tussen twee nummers, om te voorkomen dat er een korte stilte viel aan het einde van een nummer. Bij AutoMix is is deze transitie sterk verbeterd, want Apple Music analyseert dan de muziek om het volgende nummer op het perfecte moment in te zetten. Volgens Apple zorgt deze verbetering ervoor dat Apple Music werkt als je persoonlijke dj.

AutoMix gebruikt kunstmatige intelligentie voor het analyseren van muziek. Het tempo en ritme van de nummers worden gebruikt om te bepalen wanneer het volgende nummer wordt gestart. Zo verloopt de overgang tussen twee nummers veel soepeler in Apple Music. De eerste gebruikers hebben AutoMix inmiddels uitgeprobeerd en spreken zelfs over de belangrijkste verbetering van Apple Music.

Spotify beschikt (nog) niet over een soortgelijke functie, maar je kunt nummers wel al in elkaar laten overlopen. Apple Music gaat nu een stap verder en zorgt voor een grote verbetering bij nummerovergangen. Crossfade blijft overigens beschikbaar bij Apple Music in iOS 26. Je kunt straks zelf kiezen welke transitie je prettiger vindt. Bij Crossfade zijn de overgangen tussen nummers simpeler, bij AutoMix wordt juist gezocht naar het perfecte moment om het volgende nummer te starten.

Meer functies voor Apple Music

AutoMix gebruikt kunstmatige intelligentie om nummerovergangen te verbeteren, maar is geen onderdeel van Apple Intelligence. Dat betekent dat de verbetering op alle iPhones met Apple Music beschikbaar is in iOS 26. Andere nieuwe functies in Apple Music zijn terug te vinden bij songteksten. Deze worden voor het eerst vertaald vanuit een andere taal, om de boodschap van de muziek beter over te brengen.

Dat is niet alles, want Apple Music toont vanaf iOS 26 ook hoe je nummers in een andere taal uitspreekt. Zo wordt het veel gemakkelijker om mee te zingen met nummers in een vreemde taal. Alle verbeteringen komen met iOS 26 naar Apple Music, die update verschijnt in september. Wil je meer weten over de volgende softwareversie? Lees dan hier alles over iOS 26!