Apple brengt verbetering uit voor Apple Kaarten – dit is er nieuw

De verbetering was al een tijdje beschikbaar in de bèta-versie van Apple Kaarten, maar is er nu dus voor iedereen. Dit moet je weten.

Apple brengt verbetering uit voor Apple Kaarten

Apple introduceerde vorig jaar een bètaversie van Apple Kaarten op internet (oftewel in de browser), waarmee gebruikers van andere platforms voor het eerst toegang kregen tot de dienst. Deze functie is nu niet langer bèta en wordt ook ondersteund op mobiele apparaten.

Door deze verbetering is Apple Kaarten op internet nu beschikbaar via maps.apple.com, in plaats van beta.apple.maps.com. Maar de grootste verrassing is de ondersteuning voor mobiele platforms. Voorheen was de webversie van Apple Kaarten alleen beschikbaar voor browsers op desktops en tablets. Inmiddels dus ook voor browsers op iPhones en Android-telefoons.

Apple Kaarten op internet

De verbetering van Apple Kaarten zal geen groot verschil maken voor de overgrote meerderheid van iOS-gebruikers. Wel kunnen Android-gebruikers er nu voor kiezen om Apple kaarten op internet te gebruiken als ze dat willen.

Met Apple Kaarten op internet is het mogelijk om de kaart te verkennen, bedrijven en nuttige plaatsen te zoeken, routebeschrijvingen te vinden en gidsen te bekijken. Functies zoals het bekijken van gebouwen in 3D blijven niet beschikbaar. Het is ook niet mogelijk om je aan te melden met een Apple-account om toegang te krijgen tot opgeslagen plaatsen en aangepaste gidsen.

Apple heeft een paar maanden geleden ook al een andere verbetering aangebracht in Apple Kaarten op internet. Het bedrijf heeft toen ondersteuning toegevoegd voor de functie Rondkijken op locaties (Look Around). Daarmee kun je de omgeving verkennen met panoramische beelden van 360 graden. Op plekken waar het beschikbaar is kun je deze functie openen op het verrekijker-icoontje in Apple Kaarten te tikken. Apple zegt overigens dat het nieuwe functies en ondersteuning voor meer platforms zal blijven toevoegen aan Apple Kaarten op internet.