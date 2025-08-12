AirPods krijgen langverwachte verbetering (en die komt sneller dan je denkt)

De AirPods krijgen binnenkort een verbetering, waar we al héél lang op wachten. Die nieuwe functie komt waarschijnlijk sneller dan verwacht.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verbetering bij AirPods

Er komt een langverwachte verbetering naar de AirPods! Met iOS 26 brengt Apple niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, ook de oortjes worden uitgebreid met meer features. Apple heeft het merendeel van de verbeteringen al aangekondigd tijdens de presentatie van iOS 26. Zo krijgen alle AirPods ondersteuning voor CarPlay en worden ze uitgebreid met slaapdetectie. Ook kun je de AirPods straks als afstandsbediening voor de Camera-app gebruiken.

In de nieuwste testversie van iOS 26 is nóg een verbetering voor de AirPods ontdekt. Het gaat om een langverwachte functie, want de oortjes krijgen ondersteuning voor Live vertalen. Met deze verbetering kunnen de AirPods op het moment zelf gesproken tekst vanuit een andere taal vertalen naar het Nederlands. Zo wordt het veel gemakkelijker om te communiceren met mensen in een andere taal.

Live vertalen

In iOS 26 bèta 6 is een afbeelding ontdekt, waarin Apple de verbetering van de AirPods toelicht. Op het plaatje zijn AirPods te zien met begroetingen in verschillende talen eromheen. Het is daardoor zeker dat Live vertalen in ieder geval beschikbaar is in het Engels, Portugees, Frans en Duits. Het is de verwachting dat de functie daarnaast in meer talen te gebruiken is, maar die volgen mogelijk pas na de release.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Op de afbeelding is ook te zien op welke manier de verbetering van de AirPods werkt. Er worden blauwe cirkels bij de steeltjes van de oortjes getoond, waardoor de kans groot is dat je de steeltjes moet indrukken om Live vertalen te activeren. Dat betekent dat de nieuwe functie niet naar alle AirPods komt.

De AirPods 4 en de AirPods Pro 2 beschikken over steeltje die je kunt indrukken. De eerste generatie AirPods Pro en de AirPods 3 worden vermoedelijk niet uitgebreid met Live vertalen, omdat ze het ook zonder de andere nieuwe features van iOS 26 moeten doen.

Apple Intelligence

Live vertalen is nu al beschikbaar in verschillende applicaties, waaronder Berichten, FaceTime en Telefoon. Daar komt binnenkort ondersteuning voor de AirPods bij. Dat is goed nieuws, want gesproken tekst wordt zo live vertaald naar een taal die je wél begrijpt. Je hebt daarvoor vermoedelijk wel één van de nieuwste iPhones nodig, want Live vertalen werkt alleen met Apple Intelligence. Lees hier welke iPhones werken met de nieuwe techniek.

Live vertalen in de Berichten-app is nu al beschikbaar in het Chinees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Jakans, Koreaans, Portugees en Spaans als Apple Intelligence is ingeschakeld op de iPhone. Deze talen komen waarschijnlijk straks ook naar de AirPods, zodra Apple de verbetering naar de oortjes brengt. Hebben jouw AirPods geen ondersteuning voor de nieuwste functies van iOS 26? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods 4 en de AirPods Pro 2, zodat je nooit te veel betaalt!