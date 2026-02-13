Er gaan al langer geruchten over een verbeterde Siri voor de iPhone. Maar Apple heeft nu gezegd wanneer de nieuwe versie écht komt.

Dit is wanneer de verbeterde Siri naar je iPhone komt (volgens Apple)

Er gaan al langer geruchten dat Siri een flinke upgrade gaat krijgen. Siri 2.0 zou oorspronkelijk samen met de nieuwe AI-functies op de iPhone gelanceerd worden, maar is inmiddels al meerdere keren uitgesteld. Apple heeft echter gezegd wanneer de verbeterde Siri écht naar je iPhone komt.

Apple bevestigt dat de langverwachte, verbeterde Siri voor je Phone voor 2026 gepland staat. Dat liet het bedrijf aan CNBC weten, nadat er steeds meer geruchten kwamen dat Siri wederom werd uitgesteld.

Apple heeft echter geen exacte datum genoemd. Eerst werd gedacht dat de vernieuwde Siri samen met iOS 26.4 zou komen. Deze update moet ergens in het voorjaar van 2026 rond maart of april verschijnen.

Toch gaan er geruchten dat niet alle functies dan klaar zullen zijn. Het kan dus maar zo gebeuren dat Apple een deel van de verbeteringen doorschuift naar later geplande updates, zoals iOS 26.5 of zelfs iOS 27. Maar volgens Apple blijft het in ieder geval zeker dat de nieuwe versie van Siri in 2026 komt.

Dit kun je met de verbeterde Siri op je iPhone

Met de nieuwe Siri kun je straks dus behoorlijk wat meer. Zie het als een slimme chatbot à la ChatGPT, maar dan helemaal geïntegreerd in Apple’s eigen wereld. Je kunt Siri bijvoorbeeld het web laten doorspitten om snel informatie voor je te vinden, of haar vragen om een tekst te schrijven en andere content voor je te maken.

Ook samenvattingen maken wordt een stuk makkelijker. Best handig als je even snel de kern uit een lange lap tekst wilt halen. Daarnaast kan Siri je helpen door bestanden te analyseren en er belangrijke punten uit te vissen. En ja, zelfs het maken van afbeeldingen hoort bij de mogelijkheden.

Siri krijgt natuurlijk allerlei nieuwe functies en wordt daarmee een stuk slimmer. Maar er is meer. Want Apple en Google hebben een overeenkomst gesloten en de verbeterde Siri voor de iPhone wordt dan aangedreven door een aangepast Gemini-model. Dit is de de AI-gestuurde, persoonlijke assistent van Google.

