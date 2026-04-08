iOS 27 brengt 7 grote veranderingen naar je iPhone (en dit is wanneer)

Apple werkt aan zeven grote veranderingen, die met iOS 27 naar je iPhone komen. Benieuwd welke dat zijn? Dit kun je verwachten van iOS 27!

In 2026 is iOS 27 de belangrijkste software-update voor de iPhone. Apple is op de achtergrond al druk bezig met de ontwikkeling van iOS 27. Volgens geruchten focust Apple in iOS 27 op het verbeteren van de bestaande functies. Met iOS 26 introduceerde Apple al veel features, die in iOS 27 beter en efficiënter moeten werken. Toch is dat niet alles, want iOS 27 brengt minimaal zeven grote veranderingen naar je iPhone. Dit zijn ze!

1. Siri 2.0

Apple kondigde de nieuwe generatie van Siri al jaren geleden aan. Met iOS 27 moeten alle veranderingen eindelijk naar Siri komen, waardoor de spraakassistent veel slimmer wordt op je iPhone. Apple werkt samen met Google om Siri uit te breiden met kunstmatige intelligentie. Siri 2.0 kan op die manier antwoord geven op al je vragen en kan voor het eerst meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren. Zo werkt de stemassistent veel beter vanaf iOS 27.

2. Meer functies voor Siri

Dat Siri voor het eerst meerdere opdrachten achter elkaar kan uitvoeren is handig, zeker omdat de nieuwe versie van de stemassistent ‘begrijpt’ wat er op je scherm wordt getoond. Kijk je naar een foto? Dan kun je aan Siri 2.0 vragen om deze foto naar iemand te versturen. Hetzelfde geldt voor applicaties, als je een bepaalde functie niet kan vinden kun je dit vanaf iOS 27 aan Siri vragen. Voor deze verandering moet je Siri vermoedelijk toestemming geven in iOS 27, zodat de stemassistent bij vragen mee kan kijken op het scherm van je iPhone.

3. Nieuwe chatbot

Siri gebruik je nu nog door de vergrendelknop van je iPhone in te drukken, maar daar komt met iOS 27 verandering in. Apple werkt aan een speciale applicatie voor Siri, zodat je straks met de spraakassistent kunt chatten. Deze Siri-app werkt op dezelfde manier als ChatGPT en Google Gemini: je voert vragen en opdrachten in bij de chatbot. In deze applicatie kun je ook eerdere gesprekken met Siri teruglezen, iets dat nu nog niet mogelijk is op de iPhone, iPad en Mac.

4. Extensies

Sinds iOS 18.2 werkt Siri met ChatGPT, mits je Apple Intelligence hebt ingeschakeld. Het is op dit moment niet mogelijk om te kiezen voor een andere chatbot, maar daar brengt iOS 27 verandering in op je iPhone. Volgens geruchten krijgt Siri ondersteuning voor extensies, zodat je ook applicaties als Google Gemini en Claude kunt koppelen aan de stemassistent. Zo bepaal je straks zelf welke chatbot wordt verbonden aan Siri 2.0.

5. Satellietverbinding

Je iPhone beschikt al jaren over satellietverbinding, maar daar krijg je met iOS 27 veel meer opties bij. Apple breidt satellietverbinding uit naar Apple Kaarten en applicaties van derde partijen. Deze apps kun je straks altijd gebruiken, ook als je geen wifi of mobiele verbinding hebt. In de Berichten-app krijg je daarnaast de mogelijkheid om foto’s te verzenden via de satellietverbinding, dat is in iOS 26 en eerder nog niet mogelijk.

6. Liquid Glass

Liquid Glass was één van de grootste veranderingen in iOS 26 en Apple voert opnieuw veranderingen door bij de interface van iOS 27. Gebruikers krijgen naar verluidt meer opties bij het aanpassen van Liquid Glass. Nu is het besturingssysteem voor sommige gebruikers minder goed afleesbaar door alle glazen en transparante elementen in iOS 26. Met iOS 27 moet daar verandering in komen, want gebruikers bepalen dan zelf hoe transparant alle kaders en teksten zijn.

7. iPhone Ultra

Apple heeft volgens geruchten grote plannen voor de iPhone in 2026, want dit jaar verschijnt de eerste opvouwbare iPhone. De iPhone Ultra draait op iOS 27, waardoor Apple het besturingssysteem moet aanpassen aan het opvouwbare scherm. Het is de verwachting dat iOS 27 twee applicaties naast elkaar kan draaien als de iPhone Ultra is opengeklapt. Dat is een grote verandering in iOS 27, want dit is nooit eerder mogelijk geweest op een iPhone.

Release van iOS 27

Met iOS 27 komen er dus grote veranderingen aan, die vooral te maken hebben met Siri en de satellietverbinding van je iPhone. Apple werkt zonder twijfel aan nog meer nieuwe functies, waar we de komende maanden meer over horen. In juni presenteert Apple iOS 27 bij de jaarlijkse WWDC, je kunt de update vervolgens in september installeren. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van iOS 27!