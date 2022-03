Deze 5 veranderingen in iOS 15.4 en iPadOS 15.4 kende je nog niet

iOS 15.4 en iPadOS 15.4 zijn nu een paar dagen uit, maar heb jij alle nieuwe functies al ontdekt? Deze 5 veranderingen in iOS 15.4 kende je waarschijnlijk nog niet.

Veranderingen in iOS 15.4 omvatten meer dan alleen nieuwe emoji’s

Mocht je het nog niet weten: iOS 15.4 en iPadOS 15.4 zijn beschikbaar voor de iPhone en iPad. De update brengt een aantal flinke features met zich mee, zoals Face ID gebruiken met een mondkapje en een rits aan nieuwe emoji’s. Apple heeft echter een hoop kleine veranderingen doorgevoerd, die je niet op het eerste gezicht ziet. Wij lichten een aantal veranderingen in iOS 15.4 kort toe in dit artikel.

Dynamische volumeknoppen op de iPad

De iPad Air en iPad Pro hebben een symmetrische schermrand, waardoor het visueel gezien niet uitmaakt hoe je hem vasthoudt. Er is praktisch gezien geen boven- of onderkant. De knoppen van de tablet blijven echter gewoon op hun plek zitten. Dat is soms best verwarrend – het gebeurt wel eens dat je het volume per ongeluk lager zet, terwijl je het juist harder wil zetten.

Apple heeft daar in iPadOS 15.4 iets op bedacht. In instellingen vind je nu een nieuwe optie ‘Vaste positie volumeregelaars’. Deze optie is standaard ingeschakeld. Hierdoor blijven de omhoog- en omlaagknoppen voor het volume op een vaste positie staan. Schakel je de optie uit, dan veranderen de knoppen op dynamische wijze op basis van de richting van je iPad.

Gedetailleerdere Zoek mijn-meldingen

Waarschuwingsmeldingen die je van de Zoek mijn-app krijgt zijn een stuk specifieker geworden in iOS 15.4. Beweegt er een onbekend paar AirPods Pro met je mee? Dan krijg je duidelijk een waarschuwing die ‘AirPods Pro gedetecteerd’ zegt. Je ziet dus niet langer het vage ‘Onbekend accessoire gedetecteerd’, waardoor je niet wist waar je naar moest zoeken.

Apple doet er alles om aan om de Zoek mijn-app overzichtelijker en bovenal veiliger te maken. Er komen namelijk nog steeds geregeld meldingen binnen over stalkpraktijken met Apples AirTags.

Nieuwe groene achtergronden voor iPhone 13 (Pro)

Apple levert de gloednieuwe groene iPhone 13 en alpengroene iPhone 13 Pro met bijpassende groene live-achtergronden. Met de komst van iOS 15.4 brengt Apple deze achtergronden ook naar de andere iPhone 13 (Pro)-smartphones, ongeacht de kleur. Op die manier heb je toch nog een béétje plezier van de groene iPhones, als je zelf al een andere kleur in huis hebt.

Toetshelderheid van Magic Keyboard aanpassen in Control Center

Gebruik jij jouw iPad Pro of iPad Air in combinatie met een Magic Keyboard? Je kunt de lichtsterkte van de toetsen voortaan aanpassen in Control Center. Vergeet echter niet dat je eerst in een donkere omgeving moet zitten, anders staan de lampjes in het toetsenbord automatisch uit.

De Magic Keyboard-shortcut komt overigens ook niet zomaar in Control Center te staan. Je moet dit zelf doen via de Instellingen-app. Dat kan via het kopje ‘Bedieningspaneel’. Tik vervolgens op het plus-icoontje voor de optie ‘Helderheid toetsenbord’.

Kleine veranderingen in het ontwerp van iOS 15.4

Zoals altijd voert Apple in iOS 15.4 ook een aantal veranderingen door in het ontwerp. De veranderingen zijn klein. Zo zijn er een aantal nieuwe icoontjes te vinden in de Opdrachten-app en wordt het Zakelijke nieuws in de Aandelen-app voortaan overzichtelijker weergegeven. Tot slot ziet de pop-up die je krijgt als je een AirPods-case naast je iPhone opent er iets anders uit.

Meer veranderingen in iOS 15.4

Naast allerlei nieuwe functies is iOS 15.4 weer veiliger geworden en zijn vervelende bugs opgelost. Ook kun je jouw iPhone voortaan met Face ID ontgrendelen terwijl je een mondkapje draagt! Eerder zorgde dit voor veel frustratie in bijvoorbeeld de supermarkt of trein. Je hebt deze functie echter niet heel lang meer nodig, aangezien de mondkapjesplicht binnenkort volledig verdwijnt.

Ook voegt Apple met iPadOS 15.4 Universele Bediening toe, waarmee je de cursor van je Mac gebruikt om je iPad te bedienen. Daarnaast kun je met de functie eenvoudiger bestanden delen tussen verschillende apparaten.

Wil jij altijd op de hoogte zijn van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.