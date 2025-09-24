Deze 3 grote veranderingen komen in 2026 naar de Apple Watch

Nu de nieuwste modellen in de winkel liggen, verschijnen alweer de eerste geruchten over wat we in 2026 kunnen verwachten van de Apple Watch.

Deze veranderingen komen in 2026 naar de Apple Watch

De geruchten waar we het over hebben, staan in een bericht van tech-website DigiTimes Asia. Daarin staat onder meer dat de verkoop van Apple Watches in de eerste helft van 2025 boven de verwachtingen lag. Maar er staat ook in wat we kunnen verwachten van de Apple Watch line-up die in 2026 op de markt komt. We zetten de details voor je op een rij.

Het derde kwartaal van 2025

Volgens DigiTimes Asia zien de verkopen van de Apple Watch er voor het derde kwartaal van dit jaar veelbelovend uit:

“Ondanks uitdagingen als gevolg van invoerheffingen en macro-economische factoren die de vraag naar consumentenelektronica drukken, bevestigt de toeleveringsketen dat de vroege inkoop van Apple in de eerste helft van 2025 ongeveer 10 procent beter presteert dan de oorspronkelijke prognoses.”

Drie veranderingen aan de Apple Watch in 2026

De tech-website denkt verder dat de Apple Watch-lijn van volgend jaar zich vooral op drie aspecten gaat richten:

“Ten eerste zal het aantal sensoren verdubbelen, ten tweede worden er wijzigingen aangebracht in het uiterlijk van de Apple Watch en ten derde zal de energie-efficiëntie aanzienlijk worden verbeterd.”

DigiTimes Asia geeft niet precies aan welke sensoren er volgend jaar in de ‘high-end Apple Watch’-modellen zullen worden gebruikt. Wel zegt de tech-website dat ze de afhankelijkheid van de apparaten van algoritmische gegevensinterpretatie zullen verminderen. Dat houdt in dat mogelijk zowel de prestaties als de batterijduur van de Apple Watch volgend jaar zouden kunnen verbeteren.

Er doen al langer geruchten de ronde dat de high-end Apple Watch in 2026 een aanzienlijk herontwerp krijgt. Desondanks meent DigiTimes Asia dat Apple waarschijnlijk het cirkelvormige ontwerp aan de onderkant van de Apple Watch niet zal veranderen. Ook niet wanneer het aantal sensoren inderdaad blijkt te verdubbelen. Als al deze details kloppen, zien we volgend jaar dus mogelijk een van de spannendste Apple Watch-upgrades sinds een hele tijd, met meerdere nieuwe sensoren en een nieuw design!

Wil je niets missen van de Apple Watch die in 2026 verschijnt en van alle andere ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!