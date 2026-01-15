Deze verandering komt eindelijk naar de iPhone 18 Pro (Max)

Hoewel we nog zo’n acht maanden moeten wachten op de iPhone 18 Pro (Max), weten we nu wel al dat Apple deze verandering gaat toevoegen.

Deze verandering komt naar de iPhone 18 Pro (Max)

Een betrouwbare bron heeft namelijk gedetailleerde informatie vrijgegeven over de schermformaten en de plannen voor het Dynamic Island van de aankomende Pro-modellen van Apple. Die bron is Weibo-gebruiker Digital Chat Station, die regelmatig informatie publiceert over aankomende Apple-producten. In zijn laatste bericht geeft hij details over de schermformaten van de iPhone 18-serie (met uitzondering van de iPhone Fold) en de veranderingen van het Dynamic Island:

iPhone 18 – 6,27 inch LTPO 120 Hz scherm met Dynamic Island

– 6,27 inch LTPO 120 Hz scherm met Dynamic Island iPhone Air 2 – 6,55 inch LTPO 120 Hz scherm met Dynamic Island

– 6,55 inch LTPO 120 Hz scherm met Dynamic Island iPhone 18 Pro – 6,27 inch LTPO 120 Hz scherm met onder-scherm gedeelte

– 6,27 inch LTPO 120 Hz scherm met onder-scherm gedeelte iPhone 18 Pro Max – 6,86 inch ​​LTPO 120 Hz scherm met onder-scherm gedeelte

Deze schermformaten komen overeen met die van de iPhone 17-serie. Het lijkt er dus op dat Apple geen wijzigingen in de schermformaten van de iPhone 18-modellen doorvoert. Ook LTPO 120 Hz komt overeen met wat we momenteel in de iPhone 17-serie hebben. Het wordt interessanter als we kijken naar het Dynamic Island.

Twee versies van het Dynamic Island

Digital Chat Station zegt dat zowel de iPhone 18 als de iPhone Air 2 het standaard Dynamic Island krijgen. We gaan ervan uit dat dit betekent dat er niets gewijzigd wordt ten opzichte van de huidige modellen. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zouden daarentegen een nieuwe versie van het Dynamic Island krijgen.

Er doen tegenstrijdige geruchten de ronde over hoe dit eruit zal zien. Sommige berichten zeggen dat het nieuwe Dynamic Island gewoon kleiner wordt, maar er ongeveer hetzelfde uit zal zien als de huidige pilvorm. Anderen zeggen dat het een eenvoudige uitsparing is die naar de linkerbovenhoek van het scherm is verschoven.

Aangezien in het bericht van vandaag de woorden ‘Dynamic Island’ niet worden gebruikt, is de laatste optie waarschijnlijker. Daarbij is het opmerkelijk dat dit nieuwe ontwerp naar verwachting alleen bij de 18 Pro-modellen zal worden toegepast. De basisversies iPhone 18 en iPhone Air 2 blijven wat dat betreft ongewijzigd. Wil je niets missen van deze ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!