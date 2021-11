Veilig internetten op je iPhone en iPad met VPN van Norton

Apple doet veel om je privacy te beschermen. Toch kunnen websites en overheden je surfgedrag in de gaten houden. Is er een manier om veiliger te internetten? En hoe doe je dat? We leggen het in dit artikel uit.

Veiliger internetten

Als je aan het internetten bent, maken je iPhone en iPad gebruik van een uniek IP-adres. Veel advertentieplatformen gebruiken dit adres om je te volgen, zodat de advertenties beter op je worden afgestemd. In sommige landen houden de autoriteiten op deze manier zelfs je internetgedrag in de gaten.

Gelukkig bestaat er een manier om veiliger en anoniemer te internetten met je iPhone of iPad. Dit doe je door een VPN-app te gebruiken. Die verstuurt je dataverkeer via een versleutelde verbinding naar een externe server, die jou met het internet verbindt. Zo blijf je anoniem op internet – wat je online ook doet.

Norton is bijvoorbeeld zo’n VPN-aanbieder en het bedrijf biedt een interessant Norton 360 Deluxe-pakket aan, dat in deze Black Friday-week flink is afgeprijsd. Daarmee heb je niet alleen een goede VPN, maar zijn je iPhone en iPad op meerdere manieren goed beschermd. Je krijgt namelijk ook een wachtwoordbeheerder, cloud-opslag, ouderlijk toezicht en meer.

Norton 360 Deluxe: 10 beschermingslagen

Met de Norton 360 Deluxe profiteer je van meerdere beschermingslagen in één oplossing. We lichten er vijf uit.

1. Norton Secure VPN

Veiliger en anoniem surfen doe je met een VPN. Zo houd je je wachtwoorden, bankrekeninggegevens en creditcard veilig – ook als je met je iPhone of iPad gebruikmaakt van openbare wifi. Ook ga je anoniemer het internet op, want met de VPN zijn je apparaten beschermd tegen adverteerders en andere bedrijven die je online proberen te volgen.

2. Ouderlijk toezicht

Wil je de online activiteiten van je kinderen beheren? Het Norton 360-pakket heeft functies voor ouderlijk toezicht, die je helpen om je kinderen online te beschermen. Zo ontdekken ze de online wereld een stuk veiliger.

3. Wachtwoordbeheer

Zo’n beetje elke website en dienst vraagt tegenwoordig om een account. Je hebt unieke en ingewikkelde wachtwoorden nodig om die accounts goed te beveiligen, en het is onmogelijk om al die wachtwoorden te onthouden. Met de wachtwoordbeheertder van Norton kun je complexe wachtwoorden gebruiken zonder dat je ze hoeft te onthouden. Ook slaat de dienst ze veilig en versleuteld op in een digitale kluis.

4. 50 GB Cloud-opslag

Het is wel zo veilig om belangrijke bestanden en documenten op twee verschillende locaties op te slaan: lokaal en in de cloud. Zo raak je de bestanden ook niet kwijt als de schijf defect is, of als je iPhone of iPad gestolen is. Bij Norton 36 Deluxe is 50 GB cloudopslag inbegrepen; genoeg ruimte om je belangrijke bestanden veilig te stellen.

5. Dark Web Monitoring

Op het dark web verkopen cybercriminelen gestolen gegevens, die ze bijvoorbeeld in handen kregen na een datalek. Norton zoekt regelmatig op dit soort plaatsen naar je gegevens, zoals je e-mailadres. Als er op het dark web informatie over je gevonden, ontvang je een melding en kun je hierop anticiperen.

Norton VPN nu tijdelijk met 57% Black Friday-korting

Ook Norton deelt mee in het prijzencircus dat Black Friday heet. Sluit je een abonnement af op het Norton 360 Deluxe-pakket, dan betaal je 39,99 euro in plaats van 94,99 euro. In het tweede jaar betaal je 94,99 euro. Daarmee bescherm je tot vijf apparaten, zoals je iPhone, iPad en Mac. De korting is geldig tot en met 30 november, dus wees er snel bij!