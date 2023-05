Jammer: nieuwe VanMoof-fietsen werken niet meer met ‘Zoek mijn’

VanMoof heeft e-bikes uitgebracht, die het helaas moeten doen zonder de ‘Zoek mijn’-functie. Wij leggen je uit hoe je de locatie van de fiets tóch kan zien.

VanMoof introduceert nieuwe fietsen

Fietsontwikkelaar VanMoof heeft twee nieuwe e-bikes geïntroduceerd: de VanMoof S4 en X4. Deze elektrische fietsen moeten het echter doen zonder een enorm handige functie, de e-bikes hebben geen integratie meer voor de ‘Zoek mijn’-app van Apple. Eerdere fietsen van VanMoof waren juist wél voorzien van de functie, waardoor je de locatie altijd in de gaten kon houden in Apple’s ‘Zoek mijn’-app.

Erg jammer natuurlijk, want van een fiets met zo’n prijskaartje wil je het liefst altijd de locatie kunnen checken. De VanMoof S4 en X4 worden namelijk beiden verkocht voor 2.198 euro. Dat is overigens al een stuk goedkoper dan de VanMoof S5, daarvoor leg je maar liefst 3498 euro neer. Gelukkig zijn er een aantal manieren om de fiets toch toe te voegen aan ‘Zoek mijn’. Wij leggen je uit hoe!

Verstop een AirTag in je fiets

De makkelijkste manier om je fiets te tracken in ‘Zoek mijn’ is door er simpelweg een AirTag in te verstoppen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Eén van de slimste ideeën voor een AirTag op je fiets is de AirBell. Zoals de naam al doet vermoeden, verstop je hiermee een AirTag in de fietsbel.

De bel is gemaakt voor elk fietsstuur met een diameter van 22mm en ziet er onopvallend uit. Het is immers belangrijk dat de AirTag in de bel niet opvalt, zodat de tracker niet snel wordt gestolen. Met de AirBell zie je altijd de locatie van je fiets, enorm handig als je even niet meer weet waar je de fiets hebt gezet of als die gestolen is. De AirBell is gemakkelijk te bevestigen en kost 26,99 euro bij Bol.com.

Vind je de bel niet mooi? Dan kan je de AirTag ook onder je zadel verstoppen met een AirTag-houder. De AirTag zit dan goed vast en hij is niet te zien. De LAUT AirTag-houder voor de fiets is daarvoor een prima oplossing. De houder bestaat uit twee delen die je om je AirTag klikt en je maakt hem vast met twee schroeven stevig vast onder je zadel. Bestel de houder hier voor maar 18,90 euro.

AirTag kopen

Voor al deze manieren om een AirTag te verstoppen, heb je natuurlijk wel een AirTag nodig. Check de beste prijzen daarom eerst even in onze AirTag-prijzenvergelijker. Zo weet je in ieder geval zeker dat je niet teveel gaat betalen!

