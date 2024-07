Ik ging van WhatsApp naar Telegram (en dat was geen goed idee)

Ik stapte over van de bekendste messenger-app naar het bekendste alternatief, maar Telegram was voor mij geen verbetering ten opzichte van WhatsApp.

Ik ging van WhatsApp naar Telegram

Al sinds 2010 ben ik een trouwe gebruiker van WhatsApp en al die tijd zag ik geen reden om naar een andere dienst over te stappen. Maar de afgelopen tijd hoorde ik steeds vaker positieve geluiden over Telegram. Ik besloot het toch eens te proberen, maar mijn conclusie is dat dit geen goed idee was.

Hoewel WhatsApp en Telegram best veel overeenkomsten hebben, zijn er ook veel verschillen. Die overeenkomsten zijn evident, maar er zijn een paar verschillen die mij ertoe brachten om weer terug te keren naar WhatsApp. Die zal ik hieronder toelichten.

1. Niet iedereen gebruikt Telegram

Dit is voor mij gelijk het grootste minpunt waar ik tegenaan liep toen ik overstapte van WhatsApp naar Telegram. Er zijn inmiddels best veel vrienden en bekenden die Telegram gebruiken, maar in mijn geval toch lang niet iedereen. Het verschil is in mijn geval nog altijd enorm. Het gevolg daarvan is dat ik beide apps ging gebruiken. Dat kan natuurlijk prima, maar was niet mijn bedoeling. Een volledige overstap naar Telegram is voor mij om die reden alleen al geen goed idee.

2. WhatsApp gebruikt end-to-end encryptie

Telegram maakt bij de reguliere chats geen gebruik van end-to-end encryptie en dat is geen goed nieuws als het gaat om je privacy. Je hebt bij Telegram wel de mogelijkheid om een geheime chat te starten. In dat geval maak je alsnog gebruik van end-to-end encryptie. Maar WhatsApp versleutelt standaard alle communicatie op die manier, wat natuurlijk een stuk veiliger is dan wat Telegram doet. Met automatisch verdwijnende berichten (Berichten met vervaldatum) kun je de veiligheid desgewenst nog verder verhogen.

3. Telegram is ‘cloud-based’

In tegenstelling tot WhatsApp slaat Telegram alle chats, foto’s en video’s op in de cloud. Hoewel dit in principe zorgt voor meer gemak en je geen opslagruimte op je iPhone kwijtraakt, kun je er vraagtekens bij plaatsen wanneer het gaat om veiligheid. WhatsApp doet dit vooralsnog niet. Het is natuurlijk een persoonlijk iets, maar ik geef de voorkeur aan het laatste.

4. WhatsApp heeft een eenvoudigere interface

Voor mij is de interface van WhatsApp gebruiksvriendelijker dan die van Telegram. Ook dit is iets persoonlijks, maar hier lijken veel mensen het wel mee eens te zijn. Gebruikers waarderen WhatsApp alom vanwege de gebruiksvriendelijke interface, de uitgebreide functies en het gebruiksgemak. Telegram lijkt op dit punt toch wat slechter te scoren.

5. In Telegram heb je last van spam

Last but not least: spam! In Telegram ontvang je met enige regelmaat berichten van onbekenden en die berichten zijn niets anders dan spam. Nou kun je de afzender eenvoudig blokkeren, maar persoonlijk vind ik het gewoon irritant dat dit soort berichten gewoon maar binnenkomen. Bij WhatsApp heb ik dat al die tijd nog nooit meegemaakt. Voor mij een belangrijke reden om weer terug te gaan van Telegram naar WhatsApp.

Ik ging van Telegram weer naar WhatsApp

Uiteraard heeft Telegram nog veel meer te bieden. Dingen die je op WhatsApp bijvoorbeeld niet hebt, zoals chatgroepen waar tot 200.000 personen in kunnen en Telegram heeft ook kanalen die een onbeperkt aantal leden kunnen hebben. Ook werkt Telegram in tegenstelling tot WhatsApp op je Apple Watch. Maar het zijn allemaal dingen die ik in WhatsApp nooit heb gemist. Voor mij zijn het dan ook geen redenen om te kiezen voor Telegram, maar dat kan voor iedereen anders zijn.

Iets wat Telegram wel heeft en wat ik mis op WhatsApp is de mogelijkheid om een bericht te plannen of ‘stil’ te verzenden. Handig wanneer je een keer lang wakker ligt en je wilt iemand een bericht sturen zonder diegene wakker te maken. Bij Telegram kun je je bericht versturen en aangeven dat het pas om een bepaald tijdstip wordt afgeleverd, of dat het direct wordt afgeleverd maar dan zonder geluid of trilling. Dit mag WhatsApp wat mij betreft wel een keer overnemen van Telegram!

