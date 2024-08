Ik ging van een Sony koptelefoon naar AirPods (en dit is waarom)

Overstappen van de Sony over-ear WH-1000XM3 naar de AirPods Pro 2 was best een overgang. Dit is waarom ik het deed en er geen spijt van heb!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Van de Sony WH-1000XM3 naar de AirPods Pro 2

De Sony WH-1000XM3 is al jarenlang mijn vertrouwde koptelefoon. Ik houd van de geweldige geluidskwaliteit, de gebruiksvriendelijkheid en de zonder meer uitstekende ruisonderdrukking (active noise cancelling). Het enige nadeel van deze koptelefoon, en waarschijnlijk van elke over-ear koptelefoon, is dat het in de zomer veel en veel te warm is. Een klein stukje wandelen en je hebt ineens kletsnatte oren …

Tot nog toe had ik eigenlijk alleen een keer spotgoedkope oordopjes van Huawei geprobeerd en de Sony WF-C700N. Hoewel ik over die laatste best te spreken was, heb ik ze in de praktijk toch niet vaak gedragen. Dat kwam niet zozeer door de geluidskwaliteit, maar veel meer door het draaggemak. Daar leek in eerste instantie niets mis mee, maar na verloop van tijd vond ik ze niet lekker zitten. Ik dacht eigenlijk dat ik dat nou eenmaal met alle oordopjes had en daarom liever een over-ear koptelefoon gebruikte.

Apple AirPods Pro 2

Nou heb ik meerdere collega’s die zweren bij de Apple AirPods Pro 2, zowel qua draaggemak als geluidskwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Naar eigen zeggen kunnen ze zelfs niet meer zonder. Het gaf voor mij de doorslag dat áls ik nog eens oordopjes zou proberen, dat het geen Sony oordopjes maar de AirPods Pro 2 zouden worden.

En zo geschiedde tijdens de laatste Amazon Prime dagen. Bij Apple betaal je momenteel nog 279 euro voor de AirPods Pro 2, bij Amazon waren ze tijdelijk 222 euro. Dus toen heb ik de knoop maar doorgehakt.

Veel voordelen …

En ik moet zeggen dat de AirPods Pro 2 alles zijn waar ik op gehoopt had. De geluidskwaliteit is top en in tegenstelling tot andere oordopjes zitten ze best aangenaam. Ook wanneer ik ze lang achter elkaar draag, heb ik er nauwelijks last van. Daarnaast ben ik erg blij met de Active Noise Cancelling. Maar het grootste pluspunt is toch wel het gebruiksgemak. Eenmaal ingesteld, werkt alles altijd direct. Je hoeft letterlijk niets anders te doen dan ze in je oren stoppen.

De AirPods Pro 2 zijn bovendien handiger dan de Sony als je meerdere Apple-apparaten hebt. Ze maken namelijk automatisch verbinding met het apparaat dat geluid afspeelt. Zo kun je naadloos overgaan van je iPhone naar bijvoorbeeld je iPad of naar je Mac. Dat werkt echt uitstekend!

… slechts een paar nadelen

Aanvankelijk was ik bang dat ik de kleine AirPods Pro 2 zou verliezen, maar dat went snel als je merkt dat dit absoluut niet gebeurt. Verder is het volume aanpassen via het steeltje in principe een voordeel, alleen lukt me dat nog maar zelden direct. Dit is in mijn geval dus iets wat meer oefening vergt. Ik ga er vanuit dat ik er in de toekomst nog wel handiger in word.

De Active Noise Cancellation van de AirPods Pro 2 is zeker niet slecht, maar die van mijn Sony WH-1000XM3 is wel echt beter. Dat is natuurlijk ook logisch. Oordopjes vergelijken met een over-ear is wat dat betreft niet helemaal eerlijk en daarbij is de Sony er echt heel erg goed in.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De AirPods Pro 2 vervangen mijn Sony SH-1000XM3 dan ook niet volledig. Zeker wanneer het weer kouder wordt, is een over-ear weer helemaal geen slecht idee. De AirPods zijn daarentegen ideaal bij warm weer en wanneer ik actief bezig ben. Eigenlijk vullen ze elkaar gedurende het jaar juist heel erg goed aan! En mocht mijn Sony het ooit begeven, dan vervang ik hem waarschijnlijk door de Apple AirPods Max, met name vanwege het geweldige gebruiksgemak van AirPods.

AirPods Pro 2 kopen?

Ben je benieuwd geraakt naar de Apple AirPods Pro 2? Kijk dan zeker eens naar de onderstaande deal!