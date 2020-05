Films en series kunnen plots van een streamingdienst verdwijnen. Dat kan vervelend zijn. Dit is er aan de hand als een serie van Netflix verdwenen is.



Waarom je favoriete serie of film van Netflix verdwenen is

Netflix en andere streamingdiensten, zoals Videoland, Disney Plus en Prime Video, bieden flink wat series en films aan. Daarom heb je niet altijd de tijd om alles direct te kijken. Hoe graag je dat ook zou willen. Het is dan vervelend dat series en films plots kunnen verdwijnen van de dienst. Zelfs als je er net middenin zit. Wat is er aan de hand?

1. Waarom verdwijnen series en films van streamingdiensten?

Series en films die niet door een streamingdienst zelf zijn gemaakt, zijn via een licentie gekocht. Dat betekent dat de streamingdienst een geldbedrag heeft betaald om de serie of film aan te bieden op hun dienst.

Neem bijvoorbeeld Netflix en de serie Suits. Netflix heeft geld betaald om in Nederland exclusief Suits aan te kunnen bieden. Vaak zijn die rechten gebonden aan specifieke regels. Bijvoorbeeld dat het seizoen pas op Netflix mag worden geplaatst als het hele seizoen in de Verenigde Staten is uitgezonden.

Onderdeel van zo’n deal is dat het voor een specifieke periode geldt. Bijvoorbeeld, Netflix Nederland betaalt 1 miljoen euro (verzonnen bedrag) om Suits drie jaar exclusief aan te bieden in Nederland. Is die drie jaar voorbij, dan kijkt Netflix of de kijkcijfers hoog genoeg zijn om de deal te verlengen. Kijken niet genoeg mensen, dan is het voorbij en verdwijnt Suits van Netflix.

2. Hoe zit het dan net Netflix Originals?

Het kan ook gebeuren dat een Netflix Original van Netflix verdwijnt. Is dat niet vreemd als de serie van Netflix zelf is? Netflix is niet helemaal eerlijk met deze benaming. ‘Netflix Originals’ betekent namelijk ook dat de serie op dit moment exclusief via Netflix te kijken is. Maar het is best mogelijk dat de rechten op een later moment toch in de handen van iemand anders komen te liggen. Bijvoorbeeld als ze meer geld bieden. Dan verdwijnt de serie gewoon van Netflix.

3. Waarom is X niet gewoon via Netflix te bekijken?

Wat je vaak hoort, is dat mensen boos worden dat een specifieke serie niet via Netflix te kijken is en dat ze die serie daarom maar gaan downloaden. Maar er zijn een hele hoop series die nooit op Netflix zullen verschijnen, omdat ze van een bedrijf zijn die een eigen streamingdienst aanbiedt.

Netflix maakt bijvoorbeeld eigen series zoals Stranger Things, Orange is the New Black, Narcos en The Crown. Deze series zullen altijd op Netflix blijven en niet plots exclusief bij een andere dienst opduiken. Maar hetzelfde geldt voor HBO-series zoals Game of Thrones, Westworld en Watchmen, die waarschijnlijk nooit op Netflix te zien zullen zijn. Net als The Mandalorian van Disney Plus of Fleabag en The Marvelous Mrs. Maisel van Prime Video.

4. Hoe weet ik wanneer welke serie en film verdwijnt?

Het is heel lastig om te zien welke series en films binnenkort gaan verdwijnen. Als een serie of film binnen dertig dagen niet meer op Netflix te zien zal zijn, dan staat dat op de detailpagina van de serie of film. Ook wordt er op veel apparaten een melding gegeven als je de serie of film start. Gelukkig zijn er ook websites die verzamelen wat er gaat verdwijnen. Check bijvoorbeeld hier.

5. Kunnen de series of films ook weer terugkomen?

Ja, het kan zijn dat een verwijderde serie of film later toch weer wordt toegevoegd. Dan is er een nieuwe deal gesloten. De streamingdienst onthoudt waar je bent gebleven, waardoor je gewoon verder kunt kijken. Het kan ook zijn dat de serie of film op een andere streamingdienst opduikt. Dan moet je zelf even goed zoeken waar je gebleven was.

