Gooien maar: overleeft de iPhone 14 (Pro Max) de valtest?

Het lijkt wel een traditie te worden: de nieuwe iPhone’s aanschaffen en ze van grote hoogtes laten vallen om te kijken of ze het overleven. In dit artikel lees je alles over de valtest van de iPhone 14 (Pro Max).

Het laten vallen van je iPhone begint is bijna traditie

Na iedere release van een iPhone is het weer hetzelfde liedje; talloze YouTubers, met blijkbaar té veel geld, laten hun iPhone’s vallen op allerlei verschillende ondergronden. Niet dat wij dat erg vinden. Op deze manier weten wij ook meteen hoe erg we moeten schrikken als ons review-exemplaar uit onze handen glipt.

In dit artikel lees je alles over een valtest van de iPhone 14. Ook is er een filmpje online verschenen dat de robuustheid van de iPhone 14 Pro Max vergelijkt met de Samsung S22 Ultra.

OpVALlend: iPhone 14 Pro overleeft valtest niet

De YouTuber GizmoSlip pakte meteen extreem uit. In plaats van de iPhone te laten vallen op gras of zand, liet hij het meteen uit zijn handen vallen op beton. In zijn YouTube-filmpje, dat je hierboven ziet, zie je de iPhone 14 Pro met veel drama de valtest niet overleven.

Niet geheel verrassend breekt het glas en is er schade aan de cameralenzen bij een val van achteren. Laatstgenoemde zou kunnen komen doordat de iPhone 14 Pro-modellen camera’s hebben die verder uitsteken.

Valtest: iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra

Een ander YouTube-kanaal, PhoneBuff, deelde ook een video met beton als ondergrond. Hierin zien we een valtest van zowel de iPhone 14 Pro Max als de Samsung Galaxy S22 Ultra. We zien bij beide vlaggenschepen van deze concurrenten een glazen voorkant én achterkant. Beide telefoons hebben volgens de bedrijven ook speciaal materiaal (Gorilla Glass en Ceramic Shield) om het glas niet te laten breken.

Er zijn ook verschillen, met name in het design van de zijkant. De iPhone 14 Pro Max heeft een roestvrijstalen frame en een platte rand. De Samsung Galaxy S22 Ultra is meer gebogen en is voor de rest van aluminium. Maken de verschillen in materiaal uit?

Toch zagen beide smartphones schade in elke valtest. Als ze op hun rug vielen, zagen we schade aan de camera’s en een aantal barsten. Ook de frames (van verschillende materialen) overleefden het niet als ze op hun zij gedropt werden. Toch bleven beide telefoons wel werken. Bij de valtest van het display aan de voorkant verbrijzelden beide schermen, maar bij de iPhone 14 Pro Max bleven de barsten beperkt tot één hoek. Bij de concurrent waren er barsten over het hele display te zien.

Apple iPhone 14 vs. Samsung Galaxy S22 Ultra

Technisch gezien ‘won’ de iPhone 14 Pro Max in deze test. Maar uiteindelijk zijn de YouTubers de grootste verliezers. Zij hebben een of meerdere kapotte telefoons. Daarnaast is het dus duidelijk dat er geen enkele smartphonefabrikant erin is geslaagd onbreekbaar glas te maken.

Het is wel fijn om te weten dat Apple het gemakkelijker heeft gemaakt om de iPhone 14 te (laten) repareren. Er is namelijk nu een optie om de iPhone 14 vanaf de achterkant te openen. Helaas gaat dit niet op voor de iPhone 14 Pro (Max).

