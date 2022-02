Zo verras je jouw Valentijn met het perfécte WhatsApp-bericht

Dag verliefde mensen van Nederland, Valentijn staat weer voor de deur! Tijd om na te denken over een heerlijk zoetsappig WhatsApp’je voor je crush.

Je Valentijn verassen via WhatsApp doe je zo

Valentijn is de dag van de liefde. De dag van serenades, 100 rode rozen en peperdure restaurants. Pak je het liever iets meer lowkey aan? Geen nood, dat kan natuurlijk ook – zolang je maar creatief blijft. Gelukkig kan dit prima via WhatsApp. Wij helpen je met de volgende ideeën een beetje op weg!

1. Verstuur een persoonlijke video

Je kunt je hart en ziel natuurlijk altijd in een lief berichtje stoppen, maar een tekstwolk straalt nooit dezelfde energie uit als jijzelf. Raap daarom al je moed bij elkaar en verstuur op 14 februari eens een persoonlijke video naar jouw eigen Valentijn! Je kan hier heel veel kanten mee op.

Zo kun je natuurlijk een mooie videoboodschap inspreken, ruw en onbewerkt. Ook kun je voor een TikTok-achtige video kiezen, waarin je laat zien hoeveel humor je hebt. Of schrijf een eigen tekst op het favoriete nummer van je crush en maak hier een korte videoclip voor.

Tot slot kun je jouw Valentijn verassen met een eigengemaakte filmtrailer. Die zet je heel gemakkelijk in elkaar met de iMovie-app. Deze staat voorgeïnstalleerd op iedere iPhone, iPad en Mac. Je kunt kiezen uit verschillende formats, waaronder bijvoorbeeld avontuur, retro, horror en – het meest toepasselijke in dit geval – romantiek.

iMovie Apple 7,8 (3.950 reviews) Gratis via App Store via App Store

2. Creëer je eigen romantische sticker

Het is anno 2022 helemaal trendy om stickers te versturen via WhatsApp. Dit zijn vaak ‘virale’ stickers, die veel worden doorgestuurd. Je kunt ze echter ook makkelijk zelf maken! Hier bestaan apps voor, zoals Sticker Maker. Je kunt met Sticker Maker jouw eigen foto’s uploaden en uitsnijden. Zegt enkel een foto niet genoeg? Voeg dan gerust een tekstje toe – je hebt keuze uit meerdere lettertypes en kleuren.

Wat voor sticker je maakt, is natuurlijk helemaal aan jou. Jij en jouw liefje hebben misschien wel een hilarische inside joke, die je in de sticker kan verwerken. Nogmaals: wees lekker creatief en stuur jouw Valentijn dit jaar een eigen sticker via WhatsApp!

→ Lees hier stap voor stap hoe je een sticker maakt met de Sticker Maker-app.

Sticker Maker Studio Tamara Vardanyan 9,2 (15.702 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Maak een fotocollage

Hebben jullie al veel foto’s samen? Dan heb je met een sticker niet genoeg ruimte. Maak in dat geval eens een leuke fotocollage. Je kunt dit met verschillende apps doen. Een populaire applicatie is PicsArt. De app is gratis (mits je de enorme hoeveelheid reclames kan verdragen) en biedt een hoop verschillende filters, tekst-opties en fotokaders.

Wees ook tijdens het maken van een collage niet te ‘dertien in een dozijn’. Je wil indruk maken, vergeet dat niet. Bedenk dus een mooi thema of een achterliggende boodschap voor de collage. Of nog leuker: verstop een geheime boodschap tussen de foto’s!

Picsart Photo & Video Editor PicsArt, Inc. 9,2 (18.605 reviews) Gratis via App Store via App Store

4. Verstuur een (eigen) GIF

Naast stickers, video’s en afbeeldingen is het ook mogelijk om GIF’s te versturen. Dit zijn een soort bewegende foto’s zonder geluid. WhatsApp geeft je toegang tot een bestand van duizenden GIF’s. Je vindt deze als volgt:

Tik op het vierkante sticker-symbool. Deze vind je links van het camera-icoon in de tekst-invoerbalk; Je ziet nu een overzicht van jouw stickers. Tik op het GIF-symbool, onderaan het scherm. Vervolgens opent een overzicht van allerlei verschillende GIF’s. Zoek je een bepaalde GIF? Linksonder vind je een vergrootglas-symbool, waarmee je naar specifieke GIF’s kunt zoeken.

Je kunt ook zelf een GIF maken van een video. Je selecteert hiervoor een video om te versturen, net zoals je dat normaal zou doen. Vervolgens kom je in de bewerk-interface terecht, waar je bijvoorbeeld emoji’s en tekst kunt toevoegen. Rechtsboven verschijnt er als het goed is een GIF-schakelaar. Deze tovert jouw video automatisch om in een GIF. Belangrijk: dit kan alleen bij video’s die slechts een paar seconden duren. Verschijnt de schakelaar niet? Snijd je video dan even bij.

De GIF-schakelaar in WhatsApp

iPhoned wenst je een liefdevolle Valentijn

Ja, Valentijnsdag is een tikkie commercieel – maar dat geeft helemaal niets. De liefde uiten is altijd leuk. Je maakt anderen er blij mee – of het nu je partner of (nog) je Tindermatch is. Over Tinder gesproken; wil je weten welke dating-app wij het best vinden? Of ben je benieuwd naar hoe je neppe dating-profielen herkent? Je leest het allemaal op onze website.

