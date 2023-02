Geen romanticus? Laat ChatGPT een gedicht voor valentijn maken!

Wil je jouw valentijn ook eens verrassen met een gedicht? Maar heb je totaal geen inspiratie? Laat ChatGPT dan een gedicht voor valentijn maken!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Maak een gedicht voor valentijn met chatGPT

We hebben je al een keer laten zien hoe je jouw valentijn met het perfécte WhatsApp-bericht kunt verrassen. Maar een mooi valentijnsgedicht mag natuurlijk nooit ontbreken.

Een goed gedicht schrijven is best lastig, en we snappen dat niet iedereen de dichtkunsten van bijvoorbeeld Joost van den Vondel heeft. Maar dat hoeft ook niet, want met ChatGPT maak je in een handomdraai een prachtig gedicht voor valentijn. Wij vertellen je precies hoe dat moet!

Open ChatGPT en vraag de chatbot om een gedicht voor valentijn te schrijven. Dit kun je doen met de opdracht ‘Schrijf een valentijnsgedicht voor [Naam]’. Vervang [Naam] voor de naam van je valentijn.

ChatGPT kan dan al meteen een gedicht voor valentijn schrijven, maar met alleen deze opdracht wordt het gedicht heel algemeen en saai. Je kunt de chatbot echter meer informatie geven door meer over jouw speciale valentijn te vertellen. Dat doe je door de informatie erachter te typen.

Soms moet je de opdracht die je aan de chatbot geeft nog wel een beetje nabewerken. De chatbot heeft wel eens wat meer (of juist minder) informatie nodig om een leuk valentijnsgedicht te bedenken.

Daarnaast staat het je natuurlijk vrij om de zinnen achteraf nog zelf verder aan te passen. Met ChatGPT heb je in ieder geval de basis voor een goed gedicht om naar je valentijn te sturen!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog geen ChatGPT: zo maak je een account

Voordat je ChatGPT kunt gebruiken heb je een account nodig. Een account maken is zo gebeurd en daarna kun je ChatGPT meteen gebruiken. Surf naar de website chat.openai.com. Vervolgens klik je op ‘Sign up’ en vul je de gevraagde gegevens in. De chatbot is dus alleen via de browser op je iPhone te gebruiken. Een officiële app is er niet. Nadat je een account hebt gemaakt kun je meteen inloggen en ChatGPT gebruiken.

Wil je meer weten over ChatGPT en hoe je de chatbot moet gebruiken? Lees dan het onderstaand artikel nog even door.

Lees meer: ChatGPT gebruiken – deze chatbot geeft antwoord op al je vragen

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!