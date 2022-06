5 cadeau’s voor Vaderdag: een toffe gadget voor elk type vader

Let op! Het is bijna Vaderdag. Wil je zondag 19 juni nou wel een keer met een goed cadeau aankomen? Check dan snel dit artikel en zoek jouw soort vader. Wij hebben het beste Vaderdag-cadeau of -gadget al voor je uitgezocht!

Voor elke vader het beste cadeau

Ieder jaar sta je weer voor hetzelfde probleem: ga je weer voor een pakketje (speciaal) bier of koop je dit keer écht iets tofs voor je pa? Stop met zoeken! Op deze pagina hebben wij voor elke vader een leuke cadeau of gadget voor Vaderdag al opgezocht!

Ben je benieuwd? Lees dan snel verder om dit jaar het perfecte cadeau voor Vaderdag te vinden! Sommige van deze gadgets zijn wat duurder, andere weer goedkoper. Er is voor elke type vader wat wils!

Heb jij het type vader dat altijd haast heeft? En daardoor vaak zijn spullen vergeet mee te nemen of zelfs helemaal kwijtraakt? Dan zijn de AirTags van Apple een goede optie om als cadeau te geven voor vaderdag.

De AirTag is een erg handig apparaatje. Het is een tracker om verloren spullen terug te vinden. Het aansluiten is enorm makkelijk. De AirTag is een goedkope gadget die je vader zal waarderen als cadeau voor Vaderdag.

2. Vaderdagcadeau voor de sportieve vader

Is jouw vader super sportief? Dan heeft hij vast een Apple Watch om zijn gezondheid en sportprestaties bij te houden. Zeker nu het slimme horloge straks met watchOS 9 nog beter meet welke sporten je doet. Hoogstwaarschijnlijk is zijn bandje niet zo blits als die van jou. Dan is een nieuw Apple Watch sportbandje de perfecte gadget als cadeau voor Vaderdag.

3. Cadeau voor de ‘sportieve’ zit-op-de-bank-vader

Is jouw vader het type dat nét niet sport? Liever dan zelf actief te zijn ligt deze vader liever op de bank te kijken naar hoe anderen mensen helemaal tot het gaatje gaan. Herken jij je vader hierin? Geef hem dan een abonnement op ViaPlay cadeau.

Deze streamingdienst heeft alle sporten voor vaders. Van Formule 1 tot darten en van hoogstaand Engelse Premier League voetbal tot paardensport. Welke sport je vader ook kijkt, ViaPlay heeft het waarschijnlijk.

4. Dé gadget voor de rustige vader die van lezen houdt

Is jouw vader een vroege vogel die altijd ‘s-ochtends een boek of de krant leest? Laat hem ook eens met de tijd meegaan en geef hem een e-reader cadeau. Een e-reader is net zoals een boek, maar dan elektronisch. Het scherm lijkt en voelt zelfs als papier door de e-ink technologie.

De Kobo Nia is een compacte en betaalbare e-reader, die perfect voor Vaderdag is. Met 8GB aan geheugen kan je er meer dan 6000 boeken op kwijt.

5. Vaderdagcadeau voor de moderne vader

Gaat jouw vader juist met zijn tijd mee? Check dan het grote aanbod aan apparaten die zijn huis ‘slim’ maken. Zo zijn er slimme thermostaten die weten wanneer hij thuis komt en automatisch de juiste temperatuur regelen.

Ook leuk voor moderne vaders en misschien wel het perfecte cadeau of gadget voor Vaderdag: deurbellen met een camera erin. Hiermee kan je vader vanaf de bank zien wie er aanbelt en weet hij meteen of opstaan het waard is om 2 minuten van zijn voetbalwedstrijd te missen.

Daarnaast zijn er ook ‘smarthome’-apparaten als slimme rookmelders, slimme verlichting en slimme deursloten. Al deze producten kunnen vanaf een iPhone worden bestuurd.

