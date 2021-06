Vacatures: Hoofdredacteur en junior webredacteur gezocht!

De redactie van iPhoned en Android Planet is per direct op zoek naar nieuwe collega’s. Ben jij de hoofdredacteur of junior webredacteur die we zoeken?

De redacties van iPhoned (en zustersite Android Planet) breiden uit. We zijn per direct op zoek naar een enthousiaste hoofdredacteur en junior redacteur om onze redactie te versterken.

Vacature: Hoofdredacteur

Als hoofdredacteur ben je niet alleen bezig met het schrijven van artikelen en duurzame content zoals reviews, achtergrondverhalen en tips. Er is voor jou een belangrijke taak weggelegd om het redactieteam te vertegenwoordigen.

Een hoofdredacteur vervult een actieve rol binnen de redactie, bedenkt artikelen en schrijft mee, maar vertegenwoordigt het team ook naar de rest van het bedrijf toe in bedrijfsbrede vergaderingen. Bij BigSpark bepaal je in samenwerking met de andere teams zelf je kwartaaldoelen en tweewekelijkse sprints.

Bij aanvang liggen er diverse uitdagingen op je te wachten, waaronder:

Unieke content maken met een onderscheidende en kwalitatieve invalshoek. Denk hierbij aan inspelen op actuele gebeurtenissen of een trend, maar ook op meer duurzame gidsen en tips die langere tijd van betekenis blijven voor onze lezers;

Testen en reviewen van de nieuwste smartphones, tablets, gadgets en apps. Met jouw deskundigheid weet je de voor- en nadelen bloot te leggen en dit te vertalen naar een objectief en onafhankelijk (koop)advies;

Gidsen en toestelpagina’s maken, waarin je lezers gericht adviseert met het maken van betere (aankoop)keuzes; Ontwikkelingen en trends in perspectief plaatsen, interviews opzetten en checken of de feiten kloppen. Je verdiept jezelf in een thema en vertaalt deze naar kwalitatieve opinie en/of achtergrondartikel.

Met hulp van onze videoredacteur vertaal je geschreven content naar videovorm en draag je bij aan de groei van onze YouTube-kanalen.

Meedenken over nieuwe manieren om onze websites beter te maken en onze doelgroep nog beter te informeren en amuseren met de content.

De balans tussen marketing en redactie bewaken in overleg met het marketingteam.

Leiding geven aan een team van vaste en freelance redacteuren, je leidt redactievergaderingen en vertegenwoordigt de redactie in bedrijfsbrede vergaderingen.

Vacature: webredacteur (junior)

Ben jij net afgestudeerd, heb je al wat ervaring in de journalistiek of ben je juist enorm gemotiveerd om een goede start te maken? Dan is deze vacature precies voor jou bedoeld. Als junior redacteur word je binnen ons redactieteam opgeleid tot een ervaren techredacteur en draai je meteen mee als volwaardig onderdeel van het team.

Zo ziet je werkdag eruit

09:00 uur – Het eerste bakje koffie is nog niet achter de kiezen, of er duikt een belangrijk gerucht over de nieuwe iPhone op. Je informeert de lezers hier zo snel mogelijk over, legt uit wat je met de nieuwe functies zou kunnen en brengt nuance aan. Met jouw vakkennis weet je immers dat je het met Apple nooit zeker weet;

Het eerste bakje koffie is nog niet achter de kiezen, of er duikt een belangrijk gerucht over de nieuwe iPhone op. Je informeert de lezers hier zo snel mogelijk over, legt uit wat je met de nieuwe functies zou kunnen en brengt nuance aan. Met jouw vakkennis weet je immers dat je het met Apple nooit zeker weet; 10:30 uur – Tijdens de redactievergadering pitch je jouw idee voor een uniek achtergrondverhaal. Je wil onderzoeken wat de beste betaalbare iPhone is, of misschien wil je wel een interview houden om een verhaal over technologie en onderwijs te maken. Samen met de andere redacteurs zet je de laatste puntjes op de i voor jouw artikelidee, waarna je aan de slag gaat;

Tijdens de redactievergadering pitch je jouw idee voor een uniek achtergrondverhaal. Je wil onderzoeken wat de beste betaalbare iPhone is, of misschien wil je wel een interview houden om een verhaal over technologie en onderwijs te maken. Samen met de andere redacteurs zet je de laatste puntjes op de i voor jouw artikelidee, waarna je aan de slag gaat; 12:00 uur – Tijd voor een pauze. Samen met je collega’s maak je een wandeling door de prachtige binnenstad van Nijmegen en haal je een vers broodje op de markt, of scoor je juist een vette hap;

Tijd voor een pauze. Samen met je collega’s maak je een wandeling door de prachtige binnenstad van Nijmegen en haal je een vers broodje op de markt, of scoor je juist een vette hap; 14:00 uur – Terwijl je lekker bezig bent met je achtergrondverhaal komt ineens naar buiten dat Apple een nieuw event aankondigt. Tof! Jij kruipt dus als de wiedeweerga in de pen om iPhoned-lezers hierover te vertellen;

Terwijl je lekker bezig bent met je achtergrondverhaal komt ineens naar buiten dat Apple een nieuw event aankondigt. Tof! Jij kruipt dus als de wiedeweerga in de pen om iPhoned-lezers hierover te vertellen; 15:30 uur – Je hebt een meeting met collega’s om het nieuwe design van de toestelpagina’s te bespreken. Wat is goed, en wat kan er nog beter? Je geeft constructieve feedback met altijd de lezer in het achterhoofd;

Je hebt een meeting met collega’s om het nieuwe design van de toestelpagina’s te bespreken. Wat is goed, en wat kan er nog beter? Je geeft constructieve feedback met altijd de lezer in het achterhoofd; 16:45 uur – De dag zit er bijna op, maar niet voordat je een interessant nieuwtje spot voor de avondploeg. Je legt de avondredactie uit dat zij het verse nieuws beter als een tipartikel (met stappenplan) kunnen opschrijven, want dan kunnen onze lezers er direct mee aan de slag.

Over BigSpark: uitgever iPhoned en Android Planet

Via onze sites en apps (Android Planet en iPhoned) inspireren en adviseren wij maandelijks meer dan 3 miljoen bezoekers over het gebruik van tech en gadgets. Daarmee is BigSpark uit Nijmegen het bedrijf achter een aantal van de grootste technologiewebsites van Nederland.

Bij BigSpark werken we met een jong en ambitieus team aan betekenisvolle concepten en ideeën, waarmee we het verschil kunnen maken. Dit doen we vanuit onze werklocatie in Nijmegen, vlak naast het Centraal Station. Ons team bestaat uit meer dan 15 professionals en een selectie van de beste online experts uit de regio.

Onze sites, apps en prijsvergelijkers zitten boordevol unieke content en innovaties waarmee we een unieke positie in de markt innemen. We zijn er vol op gericht deze positie verder uit te bouwen. Je krijgt bij BigSpark de kans om echt de diepte in te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te werken in de frontlinie op het gebied van contentcreatie en online publishing.

Meer weten of direct solliciteren?

Wil je meer weten over de functie en wil je eens koffie drinken met het team zodat je het bedrijf kan zien, kennis kan maken met je toekomstige collega’s en inhoudelijk vragen kan stellen om te kijken of er een match is? Hier staan wij zeker voor open, je bent van harte welkom!

Heb je nog vragen over de functie van techredacteur? Neem dan contact op met Marco van Veen via marco@bigspark.com, per telefoon op 024 – 737 01 91 of solliciteer via de button hieronder.