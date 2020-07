Bij iPhoned en Android Planet zijn we per direct op zoek naar enthousiaste freelance techredacteurs voor de avond- en weekenddiensten. Kom jij onze redactie versterken? Solliciteer dan nu!

iPhoned zoekt freelance techredacteuren

BigSpark, de uitgever van iPhoned en zustersite Android Planet, is op zoek naar nieuwe freelance techredacteurs. Het liefst verwelkomen we een freelancer voor in de avonduren, en een freelancer voor de weekenddiensten.

Je verdiept je in de laatste trends en ontwikkelingen in de wereld van smartphones en mobiele technologie en vertaalt dit voor een publiek van maandelijks meer dan 2,7 miljoen gebruikers. Je krijgt volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen, wat dit de uitgelezen baan maakt voor studenten (journalistiek) die op zoek zijn naar een bijbaan.

Ons verlanglijstje

We zoeken een freelancer met relevante ervaring. Je hebt een passie voor tech, online en journalistiek en het volgende is voor jou van toepassing:

Je bent in de avonden en/of weekenden beschikbaar;

Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;

Je hebt affiniteit met tech in het algemeen, met in het bijzonder Android, Apple en andere mobiele thema’s;

Je zit vol met ideeën en de mentaliteit om deze gelijk uit te voeren;

Je bent altijd op zoek naar manieren om jezelf en je artikelen te verbeteren;

Je bent secuur, zorgvuldig, creatief, zelfstandig en kritisch;

Daarnaast waarderen we het als je ervaring hebt met WordPress en SEO en je uit de voeten kan met beeldbewerking en social media.

Dit bieden wij jou

Een marktconforme freelance vergoeding;

Flexibiliteit in waar je werkt;

Reiskosten naar ons kantoor in hartje Nijmegen vergoed;

De kans om nieuwe hardware als eerste te zien en proberen;

Je wordt onderdeel van een jong en enthousiast team.

Dit ga je doen

Op de redactie van BigSpark liggen direct diverse uitdagingen op je te wachten, waaronder:

Het belangrijkste nieuws onder de aandacht brengen en in perspectief plaatsen, zodat het begrijpelijk is voor onze lezers;

Je test de nieuwste smartphones, tablets, laptops en andere gadgets. Je speurt de App Store en Play Store af op zoek naar onderscheidende apps die de moeite waard zijn om gedownload te worden. Daarna leg je de voor- en nadelen bloot en vertaal je dit naar een objectief en onafhankelijk advies. Bijvoorbeeld in een review;

Je helpt onze lezers om wegwijs te worden in de wereld van smartphones en tech. Je maakt koopgidsen en toestelpagina’s, waarmee je mensen helpt om betere (aankoop)keuzes te maken;

Jij verdiept je in de trends, zet interviews op en checkt of de feiten kloppen. Je krijgt de ruimte om in een thema te duiken en hier een kwalitatief opiniestuk of achtergrondverhaal van te maken;

Je denkt samen met de rest van BigSpark mee over nieuwe manieren om onze websites te verbeteren en onze doelgroep nog beter te informeren en amuseren met de dingen die we maken.

Bij BigSpark werken we met een jong en ambitieus team aan betekenisvolle concepten en ideeën, waarmee we het verschil kunnen maken. Dit doen we vanuit onze werklocatie in Nijmegen, vlak naast het Centraal Station. Ons team bestaat uit meer dan 15 professionals en een selectie van de beste online experts uit de regio.

Onze sites, apps en prijsvergelijkers zitten boordevol unieke content en innovaties waarmee we een unieke positie in de markt innemen. We zijn er vol op gericht deze positie verder uit te bouwen. Je krijgt bij BigSpark de kans om echt de diepte in te gaan en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Meer weten of direct solliciteren?

Wil je meer weten over de functie en wil je eens koffie drinken met het team zodat je het bedrijf kan zien, kennis kan maken met je toekomstige collega’s en inhoudelijk vragen kan stellen om te kijken of er een match is? Hier staan wij zeker voor open, je bent van harte welkom!

Heb je nog vragen over de functie van freelance techredacteur? Neem dan contact op met Michel van ‘t Klaphek via michel@bigspark.com, per telefoon op 024 – 737 01 91 of de onderstaande links. Wat voorbeelden van je eigen werk meesturen mag natuurlijk altijd, graag zelfs!

→ Bekijk onze vacature voor freelance techredacteur