Usb-c vs Thunderbolt op de iPad Pro: 3 verschillen

De iPad Pro 2021 beschikt voor het eerst over een Thunderbolt-aansluiting. Vorige modellen moesten het doen met usb-c. Maar wat zijn de verschillen? Je leest het in onze usb-c vs Thunderbolt vergelijking.

Lees verder na de advertentie.

Usb-c vs Thunderbolt: dit zijn de verschillen

De iPad Pro 2021 is op veel vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Eén van de minder belichte vernieuwingen is de Thunderbolt-poort. Deze aansluiting lijkt op het eerste gezicht identiek aan de oude usb-c-poort, maar niets is minder waard. Dit zijn de verschillen.

1. Snellere overdracht van bestanden

Het grote voordeel van een Thunderbolt-aansluiting ten opzichte van usb-c is de snellere overdacht van bestanden. Je kunt bestanden verplaatsen met maar liefst 40 gigabit per seconde. Je hebt daar wel een ander apparaat met Thunderbolt voor nodig.

Usb-c blijft steken op 10 Gigabit per tel. Je kunt usb-c-apparaten overigens wel gewoon aansluiten op de Thunderbolt-poort, maar die werken dan dus op de lagere snelheid.

2. Geschikt voor meer accessoires

Dankzij de usb-c-poort kon je op de iPad Pro 2018 voor het eerst accessoires zoals harde schijven aansluiten. Met de nieuwe Thunderbolt-poort komt er nog veel meer randapparatuur beschikbaar voor Apples tablet. Naast snellere opslag kun je denken aan Thunderbolt-docks, waarmee je weer andere apparaten aan je iPad kunt verbinden.

3. Kan betere monitoren aansturen

Vanaf de iPad Pro 2018 is het mogelijk om je tablet via usb-c aan een monitor te koppelen. Dankzij de nieuwe Thunderbolt-aansluiting kun je nu nog betere beeldschermen gebruiken. In theorie kun je de iPad Pro 2021 zelfs aansluiten op een peperdure Pro Display XDR met 6K-resolutie.

Dat lijkt ons momenteel overigens weggegooid geld, aangezien de iPad het beeld slechts spiegelt op een externe monitor. Je blijft dus met zwarte balken zitten en gebruikt niet de volledige resolutie. Wellicht brengt iPadOS 15 daar eindelijk verandering in.

Wat je moet weten over de iPad Pro 2021

De iPad Pro 2021 is zoals gezegd flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo draait de tablet op Apples M1-chip, die we ook in de MacBook Air 2020 en iMac 2021 aantreffen. Daarmee maakt de tablet, die toch al niet langzaam was, een enorme sprong in snelheid.

Als je de 12,9 inch-variant koopt, geniet je bovendien van een mini-led-scherm. Dat biedt een veel hoger contrast én een hogere helderheid. Daardoor is het display beter af te lezen in de volle zon.

Lees het laatste nieuws over Apple: