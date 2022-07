Vijf Apple-producten krijgen binnenkort usb-c (en dit betekent dat voor jou)

Apple moet van de Europese Unie binnenkort overstappen op usb-c aansluitingen. In dit artikel lees je welke vijf toekomstige Apple-producten hoogstwaarschijnlijk de usb-c connector krijgen.

‘Apple-producten vanaf 2024 volledig usb-c’

Hoewel de iPhone voorlopig nog gebruikmaakt van de beroemde Lightning-connector, heeft de Europese Unie in het kader van klimaatverandering en duurzaamheid met nieuwe wetten anders besloten. Alle elektronische apparaten moeten straks dezelfde universele aansluiting krijgen: usb-c.

Veel Apple-producten hebben deze aansluiting al gekregen, maar er volgen nog meer. De usb-c-connector is duurzamer en zorgt dat alle apparaten in Europa binnenkort met dezelfde kabel opgeladen kunnen worden. Lees in dit artikel bij welke Apple-producten we nog een usb-c-aansluiting mogen verwachten.

Deze Apple-producten krijgen mogelijk usb-c

Op dit moment zitten er al in een aantal Apple-producten een usb-c poort. We vinden deze nu al terug in de nieuwe Macs (zoals de MacBook Air) en ook sommige iPad’s zijn al voorzien van een usb-c-aansluiting. De volgende producten gaan volgens de geruchten binnenkort toegevoegd worden aan deze line-up.

iPhone 15 en de ‘normale’ iPad’s krijgen usb-c

Hoewel de iPhone 14 naar verwachting de Lightning-connector zal houden, verwachten we, op basis van de geruchten, dat minstens één nieuw iPhone 15-model gebruikmaakt van usb-c. Dit is wat de meest betrouwbare Apple-analisten Ming-Chi Kuo en Mark Gurman hebben gemeld. De iPhone 15-serie wordt in het najaar van 2023 verwacht.

Daarnaast vertelt Gurman dat de laatste iPad zonder usb-c, de ‘normale’ iPad, binnenkort ook overstapt op deze universele aansluiting. Apple zou volgens deze analist de 10e generatie van deze iPad eind dit jaar aan ons presenteren. Met deze overgang is er geen enkele iPad meer op de markt met een Lightning-connector. Deze aansluiting was echter toch al over datum.

Voornamelijk accessoires stappen over op usb-c

Als de iPhone 15 eenmaal is overgestapt op usb-c, verwacht de eerdergenoemde Kuo dat andere Apple-accessoires snel volgen. Hij heeft het hier over het oplaaddoosje van de tweede generatie AirPods Pro en de MagSafe Battery Pack voor de iPhone 12 en nieuwer.

Daarnaast zullen ook accessoires voor de Mac een update krijgen. Apple’s beruchte trio (Magic Keyboard, Magic Trackpad en Magic Mouse) maken naar verluidt binnenkort ook de overstap op usb-c. Alle drie de accessoires zijn momenteel voorzien van een Lightning-connector voor opladen.

Waarom is usb-c de standaard aansluiting in de EU?

Het Europees Parlement is al jaren bezig om alle apparaten op het continent te voorzien van één aansluiting. Dat is dit jaar eindelijk gelukt: nieuwe apparaten moeten in het najaar van 2024 een usb-c-aansluiting hebben. Dit betekent niet zoveel voor je huidige Apple-product. Je merkt het dus pas echt als je nieuwe apparaten aanschaft.

Er is een bepaalde ‘haast’ om afval en uitstoot te verminderen. De nieuwe usb-c-wet zorgt ervoor dat alle mobiele apparaten opgeladen kunnen worden met dezelfde oplader. Dit heeft enorm veel voordelen. Zo kan jij overal opladen waar je wilt én heb je in theorie maar één kabel nodig om al je apparaten van stroom te voorzien.

Wil je meer weten over deze transitie van Apple-producten op usb-c? Lees dan onze FAQ over waarom Apple moet overstappen op usb-c