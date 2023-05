iPhone 15 met usb-c: EU tikt Apple nu al op de vingers

De iPhone 15 wordt waarschijnlijk de eerste iPhone van Apple met usb-c. Maar de EU geeft Apple nu al een waarschuwing.

Apple voorziet iPhone 15 van usb-c

Het is zo goed als zeker dat de iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) dit jaar een usb-c-aansluiting krijgen. De Europese Unie heeft namelijk een nieuwe wet aangenomen, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Dit moet elektronisch afval in de toekomst verminderen.

Apple loopt op deze wet vooruit door dit jaar de gehele iPhone 15-reeks te voorzien van een usb-c-aansluiting. Dit betekent echter niet dat de iPhone 15 straks met iedere usb-c-kabel werkt, Apple gaat namelijk een MFi-certificering (Made for iPhone) eisen voor accessoires en opladers die je aansluit op de iPhone 15. De Europese Unie waarschuwt Apple nu voor het invoeren van zo’n certificering.

EU gaat verkoop van iPhones verbieden

Als het aan Apple ligt, kunnen alleen kabels met een MFi-certificering straks de maximale oplaadsnelheid van 27W aan. Bij de iPhone 14 (Plus) is de hoogste oplaadsnelheid nog 20W, maar bij de iPhone 14 Pro (Max) is dit al 27W. De gehele iPhone 15-serie krijgt met 27W de snelste oplaadsnelheid, dus ook de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Deze snelheid werkt dan alleen met Apple’s eigen oplaadkabel.

De Europese Unie heeft nu gereageerd op de plannen van Apple. In een brief schreef de EU aan Apple dat ze niet toestaan om de oplaadsnelheid te verlagen bij usb-c-kabels zonder MFi-certificering. Zet Apple dit plan tóch door, dan verbiedt de EU de verkoop van iPhones in alle landen die lid zijn van de Europese Unie.

Apple heeft nog tijd: usb-c moet pas vanaf 2024

Een flinke maatregel dus, waardoor Apple er mogelijk toch voor kiest om alle usb-c-kabels de maximale oplaadsnelheid te geven. De nieuwe wet gaat pas in 2024 in, dus Apple kan er bij de iPhone 15 wel nog voor kiezen om enkel MFi-gecertificeerde kabels de maximale oplaadsnelheid te geven. De kans is echter klein dat Apple deze kabels nu introduceert, om ze volgend jaar weer uit de verkoop te halen.

Het wordt overigens noodzakelijk om zelf een oplaadblokje bij je nieuwe iPhone te kopen. Een aantal jaar geleden besloot Apple immers om geen opladers meer te leveren bij nieuwe iPhones. Zorg er dan wel voor dat je een oplaadblokje neemt dat snel kan opladen.

