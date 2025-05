Om deze 8 redenen wil je straks upgraden naar de iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro krijgt maar liefst 8 nieuwe functies en dat zijn dan ook gelijk de redenen dat je straks in september direct wilt upgraden.

8 redenen om te upgraden naar de iPhone 17 Pro

iPhone-upgrades lijken elk jaar kleiner te worden, waardoor elke recente iPhone er hetzelfde uitziet en hetzelfde aanvoelt. Maar de iPhone 17 Pro die in september verschijnt, heeft een aantal verbeteringen waardoor hij niet lijkt op alle iPhones die eraan voorafgingen en die er ook voor zorgen dat je gelijk wilt upgraden. We zetten ze voor je op een rij.

1. Nieuw design van de camera

Voor het eerst sinds de iPhone 11 Pro verschijnt er een nieuw ontwerp van de camera aan de achterkant. De vorm is nog steeds driehoekig, maar in plaats van een afgerond vierkant in de hoek, krijgt de iPhone 17 Pro een lang camera-eiland over de hele breedte van de iPhone. Andere onderdelen, zoals de LiDAR-scanner, flitser en microfoon, verschuiven naar de rechterkant van het eiland.

2. Aluminium aan de achterkant

Apple kiest bij de iPhone 17 Pro mogelijk voor een aluminium behuizing, een achteruitgang ten opzichte van de roestvrijstalen en titanium frames van eerdere iPhone Pro-modellen.

Deze verschuiving naar aluminium maakt echter wel een nieuw ontwerp van de achterkant mogelijk. Volgens gelekte renders van Sonny Dickson zal de iPhone 17 Pro aan de achterkant aluminium bevatten, met een glazen gedeelte voor draadloos opladen en MagSafe. Dit staat in groot contrast met de enkele glasplaat die al jaren wordt gebruikt voor iPhone-achterkanten.

3. Vapor chamber

Volgens geruchten is Apple bezig met het implementeren van een zogeheten vapor chamber koelsysteem in de iPhone 17 Pro, waardoor deze langer kan blijven presteren en over het algemeen koeler werkt. Dit zou kunnen zorgen voor sneller opladen, betere gaming-prestaties en een minder hete iPhone in het algemeen. Voor veel mensen dus een reden om te upgraden naar de iPhone 17 Pro.

De iPhone 17 Pro heeft daarnaast ook een aantal kleinere verbeteringen, die afzonderlijk weliswaar niet doorslaggevend zijn om te upgraden, maar ze dragen er wel aan bij:

4. Nieuwe wifi-chip door Apple zelf ontwikkeld

5. Upgrade naar 12 GB werkgeheugen

6. Nieuwe 24 megapixel selfie-camera

7. Nieuwe 48 megapixel zoomcamera

8. Dual videorecording in de camera-app

We verwachten de iPhone 17 Pro dit jaar in september en denken dat veel mensen dan gelijk gaan upgraden. Uiteraard houden we je op iPhoned op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!