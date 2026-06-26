iPhone 18 Pro (Max) krijgt grote upgrade: voor deze 5 verbeteringen wil je wachten

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen dit jaar en krijgen volgens geruchten een grote upgrade. Voor deze verbeteringen wil je wachten op de nieuwe iPhones!

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iPhone 18 Pro (Max)

De nieuwe iPhones van 2026 komen eraan! Apple brengt in september in ieder geval de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max uit. Volgens geruchten krijgen de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max een grote upgrade, met een aantal belangrijke nieuwe functies. Ben jij van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Voor deze vijf verbeteringen wil je nog even wachten op de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max!

1. A20 Pro-chip

De belangrijkste reden om te wachten op de iPhone 18 Pro (Max) is de nieuwe processor. Zowel de iPhone 18 Pro als de iPhone 18 Pro Max draait naar verluidt op de A20 Pro-chip, die volgens het 2nm-procedé wordt gemaakt. Dat betekent dat de processor veel sneller is dan de A19 Pro-chip, terwijl er minder energie wordt verbruikt. Nog een voordeel is dat je met de A20 Pro-chip een jaar langer ondersteuning houdt voor de nieuwe versies van iOS én in de toekomst meer functies van Apple Intelligence krijgt.

2. Verbeterde accuduur

De A20 Pro-chip is niet alleen sneller, maar ook nog eens (veel) energiezuiniger. Dat betekent dat de accuduur bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max weer wat langer is na één keer opladen. Met de iPhone 17 Pro doe je volgens Apple tot 31 uur, bij de iPhone 17 Pro Max is dat zelfs tot 37 uur. Bij de iPhone 18 Pro (Max) is de accuduur nog langer, door een verbeterde batterij en een energiezuinigere processor.

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3. Meer camerafuncties

Apple introduceert ieder jaar meer camerafuncties en dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) naar verluidt niet anders. Volgens geruchten krijgen de Pro-modellen dit jaar een verstelbaar diafragma, zodat je zelf de scherpte en belichting bij een foto kunt regelen. Verder verbetert Apple de cameraregelaar, die bij de iPhone 18 Pro (Max) eenvoudiger wordt om te gebruiken. Mogelijk gaat ook de Camera-app op de schop, zodat je bij de iPhone 18 Pro (Max) zelf bepaalt welke instellingen een prominente plek in de applicatie krijgen.

4. C2-modem

Het is de verwachting dat Apple de iPhone 18 Pro (Max) niet alleen voorziet van de A20 Pro-chip, maar ook van het compleet nieuwe C2-modem. Dit onderdeel regelt de draadloze verbindingen van je iPhone en komt met een aantal voordelen. Het C2-modem is energiezuiniger en heeft geavanceerdere privacybescherming. Volgens geruchten biedt het C2-modem ook ondersteuning voor meer satellietfuncties, daarover lees je hier meer:

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5. Kleiner Dynamic Island

De iPhone 18 Pro (Max) neemt grotendeels het ontwerp over van de iPhone 17 Pro (Max), maar bij het scherm worden wél grote veranderingen verwacht. Apple stapt bij de iPhone 18 Pro (Max) naar verluidt over op de zogenaamde LTPO+-schermtechnologie, wat moet bijdragen aan een langere batterijduur. De grootste verandering zien we terug bij het Dynamic Island, want die wordt een stuk kleiner bij de iPhone 18 Pro (Max). Zo houd je meer ruimte op het scherm zelf over.

iPhone 18 Pro release

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max krijgen voornamelijk onder de motorkap een grote upgrade. Met de A20 Pro-chip en het C2-modem worden de telefoons veel energiezuiniger. Daarnaast gaat het Dynamic Island voor het eerst sinds 2022 op de schop. Wil jij niks missen van de iPhone 18? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft over de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max!