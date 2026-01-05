Deze updates en producten kun je in januari van Apple verwachten

Apple brengt in 2026 waarschijnlijk ruim 20 producten op de markt – dit zijn alle updates en producten die we in januari al verwachten.

Deze producten kun je in januari van Apple verwachten

Je hoeft niet lang te wachten op de eerste nieuwe Apple-producten van 2026. We zetten de producten die waarschijnlijk al in januari verschijnen voor je op een rij.

M5 Pro en M5 Max MacBook Pro

Apple bracht in oktober de 14-inch MacBook Pro met M5-processor op de markt, maar duurdere modellen zijn er nog iet. Daar komt naar verwachting deze maand verandering in. Er komen namelijk nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen aan met M5 Pro- en M5 Max-chips. Afgezien van die prestatieverbetering verwachten we geen grote veranderingen.

MacBook

Apple werkt aan een gloednieuwe toevoeging aan de Mac-serie die volgens geruchten al deze maand op de markt komt: een goedkopere MacBook met de A18 Pro-chip. Dat is dezelfde chip die in de iPhone 16 Pro zit. Dit is de eerste keer dat Apple een processor van de iPhone-klasse in een Mac gebruikt. De MacBook zal volgens geruchten ruim onder de 1000 dollar kosten en een 12,9-inch scherm hebben. Ming-Chi Kuo heeft gezegd dat mogelijke kleuren voor de behuizing zilver, blauw, roze en geel zijn.

Overige hardware

In het eerste kwartaal van 2026 verwachten we de M5 MacBook Air, een nieuwe iPad Air en een nieuwe basis-iPad. De geschiedenis leert echter dat deze producten waarschijnlijk pas in maart worden aangekondigd en niet in januari. Apple werkt daarnaast aan een nieuwe Mac mini en Mac Studio voor halverwege dit jaar. De iPhone 17e komt er ook aan, waarschijnlijk in februari.

En dan wachten we natuurlijk ook nog steeds op de nieuwe AirTag en Apple TV. Er gaan al zo lang geruchten over deze updates dat niemand weet wanneer ze daadwerkelijk op de markt komen.

Nieuwe software

Apple werkt ook aan software-updates die waarschijnlijk deze maand zullen verschijnen. iOS 26.3 is vorige maand in de bètafase gekomen en gezien de geschiedenis zal het waarschijnlijk in januari voor iedereen beschikbaar komen. iOS 26.3 is geen grote update voor iPhone-gebruikers, maar er zijn een paar veranderingen die het vermelden waard zijn:

Een nieuw systeem om te schakelen tussen iPhone en Android, en je gegevens mee te nemen.

EU-wijzigingen: doorsturen van meldingen, koppelen op basis van nabijheid en meer voor accessoires van derden, zoals smartwatches en koptelefoons.

Ter informatie: iOS 18.3 werd op 27 januari uitgebracht, iOS 17.3 op 22 januari. Naast iOS 26.3 werkt Apple aan software-updates voor andere platforms die deze maand worden uitgebracht:

macOS 26.3

tvOS 26.3

iPadOS 26.3

watchOS 26.3

visionOS 26.3

Deze updates zijn voornamelijk gericht op bugfixes en prestatieverbeteringen. Er zijn geen belangrijke nieuwe functies voor gebruikers.