Helaas: deze iPhones krijgen geen updates meer sinds 15 september 2025

De grootste software-update van het jaar is beschikbaar voor de iPhone, maar niet alle toestellen kunnen bijwerken. Deze iPhones krijgen geen updates meer sinds 15 september 2025.

Apple heeft iOS 26 uitgebracht! Het gaat om de grootste software-update van het jaar voor de iPhone, waarbij veel nieuwe functies naar het toestel komen. Dat is niet alles, want het besturingssysteem wordt ook voorzien van een compleet nieuwe interface met Liquid Glass. Helaas geldt dat niet voor alle toestellen, omdat Apple updates voor bepaalde iPhones heeft gestopt op maandag 15 september 2025.

De iPhone XR, iPhone XS en de iPhone XS Max ontvangen sinds maandag 15 september 2025 geen grote updates meer. In plaats daarvan blijven deze iPhones steken op een latere versie van iOS 18. De iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max draaien nog op de A12 Bionic-chip, die niet krachtig genoeg is voor alle features van iOS 26. Voor het installeren van de update heb je een A13 Bionic-chip of beter nodig, die in de iPhone 11 en nieuwer te vinden is.

Beveiliging blijft wél op orde

Heb jij nog een iPhone XR, iPhone XS of iPhone XS Max? Dan kun je iOS 26 niet installeren. Deze toestellen krijgen geen grote updates meer, maar Apple brengt wél nog nieuwe tussentijdse softwareversies uit voor de iPhones. Die zijn bedoeld om de beveiliging van de apparaten op orde te houden, waardoor het belangrijk is om deze softwareversies altijd zo snel mogelijk te installeren.

Apple brengt tussentijdse softwareversies doorgaans alleen uit bij grote problemen met de beveiliging, die in sommige gevallen al publiekelijk bekend zijn. Het is daarom aan te raden om de nieuwe softwareversies altijd direct te downloaden, zodat de iPhones ook zonder grote updates veilig blijven om te gebruiken. Op maandag 15 september bracht Apple voor het eerst een dergelijke softwareversie uit voor de iPhone XR, iPhone XS en iPhone XS Max.

iOS 18.7 nu te installeren

Voor deze iPhones heeft Apple op maandag 15 september iOS 18.7 uitgebracht. Met deze nieuwe softwareversie focust Apple op het verhelpen van softwareproblemen en het verbeteren van de beveiliging. Er komen dus geen nieuwe functies naar je iPhone met iOS 18.7, daarvoor heeft het toestel ondersteuning voor iOS 26 nodig. Weet je niet zeker of jouw iPhone werkt met iOS 26? Bekijk hier welke iPhones alle updates van iOS 26 ontvangen:

Heeft jouw iPhone geen ondersteuning voor iOS 26? Dat betekent dat je een iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max of eerdere iPhone hebt. In dat geval is het belangrijk om iOS 18.7 te installeren op je toestel, die softwareversie is inmiddels voor alle gebruikers beschikbaar.