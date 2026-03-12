Apple brengt 4 verrassende updates uit (die belangrijker zijn dan je denkt)

Er zijn vier nieuwe softwareversies van Apple beschikbaar! Het gaat om verrassende Apple-updates, die belangrijk zijn voor je iPhone én iPad.

Apple heeft vier verrassende updates uitgebracht! Voor de iPhone én iPad zijn nieuwe softwareversies beschikbaar. Op je iPhone kun je nu iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 installeren, bij de iPad zijn dat iPadOS 16.7.15 en iPadOS 15.8.7. De Apple-updates zijn alleen te downloaden op eerdere iPhones en iPads, maar dat maakt ze juist nog belangrijker. Er worden grote verbeteringen in de beveiliging van de software doorgevoerd.

Heb je nog een oudere iPhone of iPad? Dan is het aan te raden om iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 of iPadOS 15.8.7 zo snel mogelijk te installeren. De softwareversies zijn alleen beschikbaar op toestellen die geen ondersteuning meer hebben voor recentere updates als iOS 18 en iOS 26. Weet je niet zeker of jouw iPhone of iPad bijgewerkt moet worden? Op deze toestellen zijn de Apple-updates beschikbaar:

Softwarefouten op iPhone én iPad

De nieuwe softwareversies volgen op recent onderzoek uitgevoerd door de Threat Intelligence Group van Google. Zij hebben een geavanceerde hacktool ontdekt onder de naam Coruna. Deze software lijkt ontwikkeld te zijn door Amerikaanse overheidsinstanties, maar is vermoedelijk onbedoeld terechtgekomen bij cybercriminelen. Coruna kan een iPhone of iPad binnendringen door meerdere softwarefouten op hetzelfde moment te misbruiken.

In totaal maakt Coruna gebruik van maar liefst 23 verschillende kwetsbaarheden in iOS en iPadOS. Bezoek je een gevaarlijke website terecht, waar Coruna actief is? Dan controleert die website automatisch welke iPhone of iPad je hebt en op welke softwareversie het toestel draait. Vervolgens weet Coruna welke kwetsbaarheden de software heeft en hoe de beveiliging van je iPhone of iPad omzeild kan worden. Het gaat dus om hele belangrijke Apple-updates, die deze softwarefouten oplossen.

Heb jij thuis nog een oudere iPhone of iPad liggen? Controleer dan direct of je een update kunt installeren, want de nieuwe softwareversies zijn belangrijker dan de meeste gebruikers denken. Zeker nu Coruna in handen is van cybercriminelen zijn oudere toestellen kwetsbaar voor malware. Met iOS 16.7.15, iOS 15.8.7, iPadOS 16.7.15 en iPadOS 15.8.7 is dat niet meer het geval door belangrijke verbeteringen in de software.

Met iOS 17 en iPadOS 17 heeft Apple de meeste iPhones en iPads al beschermd tegen Coruna. De nieuwere softwareversies zijn daarom vooral bedoeld voor eerdere toestellen, die geen ondersteuning hebben voor iOS 17, iPadOS 17 en nieuwer. Heb je nog een oude iPhone of iPad? Dan vind je de software-updates nu onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Wil je op de hoogte blijven van alle updates? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!