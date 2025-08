Deze iPhones, iPads en Macs krijgen de grootste Apple-updates van 2025 wél

Apple brengt in 2025 belangrijke updates naar de iPhone, iPad en Mac, maar niet alle toestellen hebben ondersteuning voor de nieuwste softwareversie. Deze apparaten kunnen wél updaten!

Er komt weer een reeks belangrijke software-updates aan! Apple heeft de grootste updates van 2025 aangekondigd tijdens de WWDC. Met iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 krijgen alle toestellen een nieuwe interface, waarbij Apple Liquid Glass introduceert. Het is voor het eerst dat Apple het besturingssysteem voor de iPhone, iPad én Mac van hetzelfde ontwerp voorziet. Daarnaast krijgen de meeste toestellen er veel functies bij.

Helaas geldt dat niet voor alle iPhones, iPads en Mac(Book)s, want een aantal toestellen heeft geen ondersteuning voor de belangrijkste Apple-updates van 2025. Ieder jaar vallen apparaten af bij de nieuwste softwareversie, die toestellen blijven hangen op de updates van 2024. Ben je benieuwd of jouw iPhone, iPad en Mac kunnen bijwerken in september? Wij zetten alle apparaten met ondersteuning voor iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 voor je onder elkaar!

iOS 26. iPadOS 26.

Deze toestellen hebben ondersteuning

Bij de release van grote updates blijft ieder jaar een aantal toestellen hangen op de vorige softwareversie. Dat heeft te maken met de processor van deze apparaten, die inmiddels verouderd is en niet werkt met de nieuwste functies. In 2025 is dat opnieuw het geval, want verschillende iPhones, iPads en Macs werken niet met de belangrijkste updates van Apple. Deze toestellen hebben wél ondersteuning voor de softwareversies:

iPhones

iPads

Macs

Véél nieuwe functies

Met iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26 voert Apple grote veranderingen door. Opvallend is dat Apple alle grote updates van 2025 dezelfde benaming heeft gegeven. Op die manier moet het voor gebruikers duidelijker zijn wanneer de software is verschenen. Met 26 verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin de softwareversies voornamelijk worden gebruikt. De nieuwe interface en de aangepaste benaming zorgen voor meer eenheid tussen de verschillende besturingssystemen.

Apple introduceert met de grootste updates van 2025 veel meer functies voor de iPhone, iPad en Mac. Benieuwd welke features naar jouw Apple-apparaat komen? Lees dan hier alles over iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26. We hoeven niet lang meer te wachten op de softwareversies, want Apple brengt de updates al in september uit. Bekijk hier de verwachte release van iOS 26, iPadOS 26 en macOS 26!